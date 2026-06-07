إعلان

اليوم.. جنايات أسيوط تنظر استئناف شقيقتين بتهمة تزوير مفردات راتب والدهما

كتب : محمود عجمي

09:00 ص 07/06/2026

محكمة جنايات أسيوط

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعقد الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، أولى جلساتها لنظر الاستئناف المقدم من الشقيقتين "يسرا ويمنى"، على حكم محكمة أول درجة القاضي بمعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانتهما بتزوير مستند رسمي يثبت مفردات راتب والدهما لتقديمه في دعاوى نفقة أمام محكمة الأسرة.

تشكيل هيئة المحكمة

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عمران محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سيف النصر محمد وأحمد محمد فهمي، وبحضور أمانة سر محمد فاروق.

تفاصيل البلاغ وبداية الواقعة

تعود الواقعة إلى بلاغ تقدّم به موظف بشركة قطاع الكهرباء، يتهم فيه طليقته وابنتيهما بتزوير مستندات رسمية تُثبت راتبه، واستخدامها في دعاوى قضائية أمام محكمة الأسرة بهدف زيادة قيمة النفقة.

التحقيقات تكشف تفاصيل التزوير

أظهرت تحقيقات النيابة العامة أن الأب فوجئ بتقديم مستندات تتضمن راتبًا يفوق دخله الفعلي، وتحمل أختامًا وتوقيعات تبدو رسمية، وهو ما كان سيؤدي إلى صدور أحكام بزيادة النفقات.

دور المتهمين في إعداد المستندات المزورة

كشفت تحريات مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة أن المتهمة الرئيسية استعانت بشخص مجهول الهوية لتصنيع مستندات راتب مزيفة مطابقة للشكل الرسمي، وسلّمتها الشقيقتان لتقديمها ضمن دعاوى النفقة.

تأكيد رسمي بتزوير المستندات

وأكدت شركة الكهرباء أن الإفادات المقدمة مزورة ولا تحتوي على أي أختام أو توقيعات صحيحة، ما أثبت التزوير رسميًا.

إحالة المتهمات والحكم الصادر

أحالت النيابة المتهمات لمحكمة الجنايات بتهمة التزوير واستعمال محررات رسمية، وحُكم على الشقيقتين بالسجن 3 سنوات مع مصادرة المستندات المزورة، بينما صدر الحكم الغيابي على الأم.

تأجيل إعادة محاكمة الأم

اتخذت الأم إجراءات لإعادة محاكمتها، وقررت المحكمة تأجيل القضية للجلسة الثانية من دور انعقاد يوليو، مع إخلاء سبيلها لحين موعد الجلسة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة جنايات أسيوط جنايات أسيوط تزوير محررات رسمية مفردات راتب دعاوى نفقة محكمة الأسرة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

حدث بالفن| حزب الوفد ينتقد إطلالة أحمد سعد وإعلان لـ عمرو دياب يثير الجدل
زووم

حدث بالفن| حزب الوفد ينتقد إطلالة أحمد سعد وإعلان لـ عمرو دياب يثير الجدل
علامة تظهر في القدم قد تكشف ارتفاع الكوليسترول
نصائح طبية

علامة تظهر في القدم قد تكشف ارتفاع الكوليسترول
أبرزها الفيل الأزرق 3 والشبح.. أفلام تدخل بلاتوهات التصوير والعرض قريبًا
سينما

أبرزها الفيل الأزرق 3 والشبح.. أفلام تدخل بلاتوهات التصوير والعرض قريبًا
طقس اليوم الأحد.. شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة تضرب عدة مناطق
أخبار مصر

طقس اليوم الأحد.. شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة تضرب عدة مناطق
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 7-6: مكافأة مالية لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 7-6: مكافأة مالية لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان