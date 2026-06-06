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أثناء غسل الملابس.. صعقة كهربائية تُنهي حياة فتاة بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

07:21 م 06/06/2026

ضحية الصعق الكهربائي بالمنوفية

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تلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات بوصول بلاغ عن وفاة فتاة داخل منزلها بقرية كفر داود، وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة إلى موقع الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

غسالة قديمة وراء المأساة

كشفت المعاينة الأولية أن الضحية، منة ناصر، 20 عامًا، تعرضت لصعقة كهربائية أثناء استخدام غسالة قديمة الطراز داخل منزل الأسرة، ما أسفر عن وفاتها قبل نجاح محاولات إنقاذها.

نقل الجثمان وبدء التحقيقات

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم، فيما حررت الجهات المختصة محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي بدأت التحقيقات للوقوف على كافة التفاصيل والتأكد من أسباب الوفاة.

تحذيرات من حوادث الصعق الكهربائي

تجدد هذه الواقعة التحذيرات من استخدام الأجهزة الكهربائية القديمة أو غير المؤمنة، خاصة مع تكرار حوادث الصعق الكهربائي الناتجة عن أعطال التوصيلات أو تهالك بعض الأجهزة المنزلية، ما يستدعي إجراء فحوصات دورية لضمان سلامة المواطنين.

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صعق كهربائي المنوفية السادات حوادث المنوفية النيابة العامة

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