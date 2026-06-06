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وكيل تعليم الوادي الجديد يتفقد لجنة تقدير درجات الإعدادية

كتب : محمد الباريسي

11:17 م 06/06/2026

وكيل تعليم الوادي الجديد يتفقد لجنة تقدير درجات ال

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أجرى الدكتور إبراهيم قناوي، مدير مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، مساء اليوم السبت، جولة تفقدية داخل لجنة تقدير درجات الشهادة الإعدادية لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال التصحيح.

رافقه خلال الجولة سمير طاهر، مدير عام التعليم العام بالمديرية، حيث اطلع على آليات العمل داخل لجنة التصحيح وحرص على التزام المشاركين بالمهام المكلفين بها.

توجيهات بالدقة والشفافية

وشدد قناوي على ضرورة التأني في أعمال تقدير الدرجات وقراءة جميع إجابات الطلاب بعناية، مع رصد الدرجات بشفافية ووضوح لضمان مصلحة الطالب وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأكد أهمية المراجعة الدقيقة بعد التصحيح، وعدم إغفال أي جزئية داخل أوراق الإجابة، مشيرًا إلى أن لجنة التصحيح تمثل مرحلة حاسمة لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بشكل عادل ومنضبط.

أجواء مناسبة للمصححين

وجه قناوي بتوفير أجواء هادئة ومناسبة داخل اللجنة، بما يساعد المصححين على أداء عملهم بدقة ويضمن منح كل طالب حقه الكامل دون تسرع أو خطأ.

وأشار إلى استمرار المتابعة الميدانية لكافة مراكز ولجان تقدير الدرجات بالمحافظة لضمان انتظام منظومة التصحيح حتى انتهاء جميع مراحل المراجعة والرصد.

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الشهادة الإعدادية تقدير الدرجات الوادي الجديد لجنة التصحيح

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