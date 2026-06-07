شن مجلس مدينة شبرا الخيمة وحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حملة موسعة استهدفت غلق المكتبات ورفع الإشغالات الموجودة بمحيط لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك لضمان توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان والحفاظ على انتظام العملية الامتحانية.

حملات مكبرة بمحيط لجان الشهادة الإعدادية

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتورة سلوى أبو العنين، رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة ورئيس حي غرب شبرا الخيمة، والدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.

متابعة ميدانية للجان والمدارس

وشملت الحملات المرور على عدد من مدارس المرحلة الإعدادية لمتابعة انتظام سير الامتحانات والتأكد من توافر جميع الإمكانات اللازمة داخل اللجان، بما يضمن أداء الطلاب لامتحاناتهم في أجواء هادئة ومنظمة.

إزالة المعوقات وتوفير بيئة مناسبة للطلاب

وأكدت الأجهزة التنفيذية أن الحملات استهدفت إزالة أي إشغالات أو معوقات قد تؤثر على سير الامتحانات، في إطار خطة متكاملة لتوفير بيئة تعليمية مناسبة تساعد الطلاب على التركيز وتحقيق أفضل أداء خلال فترة الامتحانات.

أكثر من 120 ألف طالب يؤدون الامتحانات

وأوضحت الجهات المعنية استمرار المتابعة الميدانية على مدار اليوم بالتنسيق مع مختلف الأجهزة التنفيذية والتعليمية، لضمان انتظام الامتحانات داخل جميع اللجان.

ويؤدي امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية هذا العام 120 ألفًا و426 طالبًا وطالبة داخل 440 لجنة امتحانية موزعة على 12 إدارة تعليمية، وذلك بعد الانتهاء من جميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لانطلاق الامتحانات.