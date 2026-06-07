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حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على زيارة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، وذلك بساحة الطيب بمدينة القرنة بمحافظة الأقصر، في زيارة ودية عكست حالة من التقدير والاحترام المتبادل بين الجانبين.

وشهدت الزيارة أجواءً ودية، حيث كان في استقبال الكابتن محمود الخطيب لدى وصوله فضيلة الشيخ محمد محمد أحمد الطيب، رائد ساحة الشيخ الطيب بمدينة القرنة، والذي رحب برئيس النادي الأهلي، في لقاء اتسم بالود والتقدير المتبادل.

والتقط الخطيب صور تذكارية داخل ساحة آل الطيب رفقة عدد من أفراد عائلة شيخ الأزهر ورواد الساحة حيث تم تداول هذه الصور بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.