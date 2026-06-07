انطلقت، اليوم الأحد، امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة الوادي الجديد، وسط استعدادات مكثفة من منطقة الوادي الجديد الأزهرية، لضمان انتظام سير الامتحانات داخل اللجان، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية في الوادي الجديد



ويؤدي طلاب القسم الأدبي امتحانات الثانوية الأزهرية أمام اللجان المخصصة بمختلف مراكز محافظة الوادي الجديد، في ظل متابعة ميدانية مستمرة من قيادات المنطقة الأزهرية، للتأكد من انتظام العمل داخل لجان الامتحانات، وتوفير المناخ الملائم لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأكدت منطقة الوادي الجديد الأزهرية جاهزية جميع لجان الامتحانات من حيث التجهيزات الفنية والإدارية، مع توفير الرعاية الصحية اللازمة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين اللجان وخطوط السير، بما يضمن سير امتحانات الثانوية الأزهرية في أجواء من الهدوء والانضباط.

غرفة عمليات لمتابعة الامتحانات

وتتابع غرفة العمليات الرئيسية بالمنطقة الأزهرية أعمال امتحانات الثانوية الأزهرية لحظة بلحظة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لرصد أي معوقات أو أحداث طارئة والتعامل معها بشكل فوري.

وشددت المنطقة الأزهرية على ضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للامتحانات، سواء من جانب الطلاب أو القائمين على أعمال لجان الامتحانات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات قد تؤثر على سير الامتحانات أو مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.