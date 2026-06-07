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صدم شرطيا طلب الرخص.. المشدد 10 سنوات لسائق ميكروباص في الإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

12:20 م 07/06/2026

السجن المشدد ارشيفية

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قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية بتأييد معاقبة سائق بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالشروع في قتل مساعد شرطة بإدارة المرور.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن مصطفى الصحن، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار ياسر حسن مدبولي، والمستشار أحمد أحمد محمد، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي.

تفاصيل قضية شروع في قتل

ترجع وقائع القضية رقم 20118 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة سيدي جابر عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم بصدم سائق لأمين شرطة بإدارة المرور.

كمين شرطة في سيدي جابر

ووفقًا لأوراق القضية، جرى إعداد كمين من ادارة مرور الإسكندرية أمام محطة قطار سيدي جابر بالشارع الرئيسي للكشف على رخص السيارات وخطوط السير.

وكشفت التحقيقات أنه أثناء طلب المجني عليه "أ.م.ال" مساعد شرطة بإدارة المرور رخص سيارة ميكروباص أجرة قيادة المتهم "م.ن.م' سائق ، حاول الهروب بالسيارة.

سائق ميكروباص حاول الهروب فصدم شرطيا

وبحسب التحقيقات، زاد المتهم من سرعة السيارة إلا أن مساعد المرور أمسك بزجاج السيارة فصدمه لمنعه من إيقافه، ما أدى إلى إصابة المجني عليه بإصابات متعددة.

القبض على سائق ميكروباص بالإسكندرية

جرى ضبط المتهم والسيارة، وحُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر، وقررت النيابة العامة، إحالة المتهم إلى محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية التي أيدت حكم أول درجة.

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الإسكندرية المرور النيابة العامة

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