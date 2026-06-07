أقرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" سياسة جديدة تقضي بإلغاء ما يقرب من 180 تقليداً دينياً من السجلات الشخصية للعسكريين، والإبقاء على 31 فئة دينية فقط يمكن لأفراد الخدمة اختيارها، ويأتي القرار في إطار ما وصفته الوزارة بإجراءات تنظيمية تهدف إلى تبسيط آليات جمع البيانات الدينية داخل القوات المسلحة.

31 فئة فقط بينها 22 طائفة مسيحية

وبموجب النظام الجديد، أصبحت خيارات الانتماء الديني الرسمية تقتصر على 31 فئة، تشمل 22 طائفة مسيحية إلى جانب ديانات ومعتقدات أخرى مثل الإسلام واليهودية والهندوسية والبوذية والسيخية والبهائية، فضلاً عن فئة اللاأدريين، في المقابل، تم استبعاد تصنيفات مثل الويكا والوثنية والإنسانية والإلحاد من القائمة الجديدة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية شون بارنيل في منشور له عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن التعديل يمثل خطوة طال انتظارها، مؤكداً أن الهدف من القرار هو توفير معلومات أكثر وضوحاً للقادة العسكريين والقساوسة بشأن التوزيع الديني داخل الوحدات العسكرية، وأضاف أن النظام الجديد سيساعد في تنظيم الموارد وتقديم خدمات الدعم الديني بما يتناسب مع احتياجات أفراد الخدمة ومعتقداتهم المختلفة.

وأكدت المذكرة أن التغييرات الجديدة لن تمنع العسكريين من إدراج تفضيلاتهم الدينية على بطاقات التعريف المعدنية المعروفة باسم "بطاقات الكلاب"، حيث ستبقى خيارات أوسع متاحة لهذا الغرض، كما شدد بارنيل على أن القرار لا يهدف إلى التشكيك في شرعية أي دين أو اعتبار القائمة الجديدة مرجعاً للأديان المعترف بها رسمياً.

"لا دين".. خياران فقط للمجموعات المستبعدة

بحسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" سيجد المنتسبون إلى المعتقدات والتقاليد الدينية التي أُزيلت من السجلات الرسمية أنفسهم أمام خيارين فقط، هما "لا دين" أو "أديان أخرى"، وقد أثار القرار نقاشاً واسعاً، خاصة مع تصريحات وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث التي انتقد فيها ما وصفه بتأثر فيلق القساوسة العسكريين خلال السنوات الماضية بمفاهيم "الصوابية السياسية والإنسانية العلمانية".