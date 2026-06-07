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استنفار أمني في إسرائيل.. "نتنياهو" يُجري تقييمًا عاجلًا بعد الهجوم المسلح

كتب : مصطفى الشاعر

12:12 م 07/06/2026

بنيامين نتنياهو

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أفادت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، في بيان، بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يُجري تقييما للوضع الأمني بشكل عاجل، ويُتابع عن كثب تطورات حادث إطلاق النار في منطقة "كوخاف يائير"، وسط حالة استنفار أمني في المنطقة.

القناة 12: المنفذ المعتقل مصاب والتحقيق مستمر ميدانيًا

أفادت القناة "12 العبرية"، اليوم الأحد، بأن المنفذ الذي تم اعتقاله خلال الحادث مصاب، ويُجري التحقيق معه ميدانيا في موقع الهجوم، فيما تُواصل الأجهزة الأمنية عمليات التمشيط والبحث عن مشتبه به آخر.

خلفية حادث إطلاق النار في إسرائيل

كانت وسائل إعلام عبرية قد ذكرت، منذ قليل، أن حادث إطلاق نار وقع داخل عدد من المستوطنات في منطقة الشارون، حيث بدأ الهجوم في كوخاف يائير قبل أن يمتد إلى مستوطنات ومواقع مجاورة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين، بعضهم في حالات "خطيرة"، قبل أن تتمكن شرطة الاحتلال من اعتقال أحد المنفذين بينما تتواصل عمليات البحث عن آخر.

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إسرائيل حادث إطلاق نار مستوطنات الشارون

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