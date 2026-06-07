قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، إن مصر تمتلك تاريخًا طويلًا في مجال القبالة، فأول مدرسة للمولدات (القابلات) أُنشئت عام 1832.



وأضافت محمود، خلال فعاليات إطلاق البرنامج الوطني للقبالة في مصر، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات الأممية، أن برنامج القبالة بدأ في مصر منذ تسعينيات القرن الماضي، وأسفر عن إعداد ممرضات قابلات مؤهلات للعمل في هذا المجال.



وأضافت أن "هناك حاجة إلى استعادة شعبة التوليد وصحة المجتمع بالمعاهد الفنية الصحية، حيث أن هذه الشعبة كانت متخصصة في إعداد وتأهيل القابلات بشكل مباشر، بخلاف برامج إعداد الممرضات العامة، بما يسهم في سد الاحتياجات المتزايدة لهذا التخصص الحيوي".



وأشارت إلى أن منظومة التعليم التمريضي تضم حاليًا برامج تخصصية في كليات التمريض لإعداد كوادر مؤهلة للعمل في مجال صحة الأم والطفل، مؤكدة أن مصر تمتلك خبرات تراكمية كبيرة في هذا القطاع.



ولفتت إلى أن تاريخ التمريض المهني في مصر يمتد لعقود طويلة، حيث شهد عام 1921 ترخيص أول ممرضة مصرية، في خطوة شكلت بداية لتطور المهنة بشكل مؤسسي ومنظم.



واستعرضت نقيب التمريض عددًا من المحظورات الطبية والفنية التي يجب الالتزام بها في ممارسة مهنة القبالة، مؤكدة عدم جواز تعامل القابلة بشكل منفرد مع حالات الحمل عالية الخطورة، وضرورة الرجوع إلى الطبيب المختص في مثل هذه الحالات، إلى جانب عدم السماح بوصف الأدوية أو التأخر في إحالة الحالات التي تستدعي تدخلاً طبيًا متخصصًا.



وشددت كذلك على الرفض التام لأي ممارسات تتعلق بختان الإناث، مؤكدة التزام منظومة التمريض والقبالة بالمعايير الطبية والقانونية المنظمة للعمل الصحي.



وأوضحت أن من أبرز التوصيات المطروحة خلال فعاليات البرنامج الوطني للقبالة تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة تطوير هذا الملف، إلى جانب إعادة فتح شعبة التوليد وصحة المجتمع بالمعاهد الفنية الصحية.