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أجواء حماسية في كفر الشيخ خلال متابعة مباراة مصر والبرازيل الودية

كتب : إسلام عمار

03:24 ص 07/06/2026
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    مشاهدة المباراة في مقهى
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    متعة مشاهدة المباراة
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    فرحة مشاهدة المباراة
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    فرحة المواطنين في كفر الشيخ لمشاهدة المباراة
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    خلال مشاهدة المباراة
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    إقبال في مقهى لمشاهدة المباراة
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    أثناء مشاهدة المباراة
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    جانب من متابعة المباراة في مقهى

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حرص عدد كبير من أهالي وجماهير محافظة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، على متابعة المباراة الودية التي جمعت بين منتخب مصر ونظيره البرازيلي، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026، في مواجهة حظيت باهتمام واسع من عشاق كرة القدم داخل المحافظة.

وشهدت المقاهي بمختلف مراكز ومدن كفر الشيخ إقبالًا ملحوظًا من المشجعين الذين حرصوا على مشاهدة اللقاء المرتقب، باعتباره اختبارًا قويًا للفراعنة أمام أحد أبرز المنتخبات العالمية قبل انطلاق منافسات المونديال.

وأعرب عدد من الجماهير عن تفاؤلهم بقدرة المنتخب الوطني على تقديم أداء مميز أمام المنتخب البرازيلي، مؤكدين أن المباراة تمثل فرصة مهمة للجهاز الفني بقيادة حسام حسن للوقوف على جاهزية اللاعبين واختبار الخطط الفنية قبل خوض البطولة العالمية.

وتأتي مواجهة مصر والبرازيل ضمن برنامج الإعداد النهائي للمنتخبين قبل انطلاق كأس العالم 2026، حيث يسعى كل طرف إلى تحقيق أقصى استفادة فنية من اللقاء واكتساب المزيد من الانسجام والجاهزية قبل بدء المنافسات الرسمية.

وأكد عدد من الجماهير الكروية في كفر الشيخ أن المباراة أعادت أجواء الحماس إلى الشارع المصري، خاصة مع مشاركة نجوم المنتخب الوطني وفي مقدمتهم محمد صلاح، إلى جانب كوكبة من نجوم المنتخب البرازيلي، ما منح اللقاء أهمية جماهيرية وإعلامية كبيرة.

يُذكر أن المنتخب البرازيلي يستعد لخوض مشاركته الثالثة والعشرين تواليًا في كأس العالم، فيما يشارك منتخب مصر في المونديال للمرة الرابعة في تاريخه، وسط توقعات بمنافسة قوية في النسخة المقبلة.

وأسفرت القرعة عن وقوع البرازيل في المجموعة الثالثة إلى جانب المغرب وهايتي واسكتلندا، بينما يتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.

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كفر الشيخ منتخب مصر كأس العالم 2026 ودية مصر والبرازيل

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