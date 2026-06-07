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نفى ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، صحة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية بشأن مساهمته بمبالغ مالية بالدولار للمساعدة في حل أزمة التعاقدات التي يعاني منها النادي الأبيض.

وحرص عباس على توضيح موقفه من خلال رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مؤكدًا أن ما تم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

ممدوح عباس يرد على الشائعات

وكتب عباس: "مصادر نادي الزمالك التي أعلنت أنني سأساهم بمبلغ دولاري لحل أزمة التعاقدات في نادي الزمالك أؤكد أنها مصادر كاذبة".

وأضاف: "وأرجو من الجميع أن يكفوا عن حشر اسمي في مشاكل نادي الزمالك، وحين أساهم سأعلن هذا".

أزمة مالية تضرب الزمالك

ويواجه نادي الزمالك خلال الفترة الحالية تحديات مالية كبيرة، تسببت في تراكم عدد من القضايا لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سواء من لاعبين أو مدربين سابقين، بسبب تأخر سداد المستحقات المالية.

وأدت هذه الأزمات إلى توقيع عقوبة إيقاف القيد على النادي، ما يمثل عقبة أمام إبرام صفقات جديدة خلال فترات الانتقالات المقبلة، في انتظار إنهاء الملفات المالية العالقة ورفع العقوبات المفروضة على القلعة البيضاء.

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