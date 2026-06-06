تشهد قرية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية تطورات جديدة في واقعة مقتل الدكتور لطفي الكيلاني مرعي، أحد أبناء القرية المعروفين بأعمالهم الخيرية، بعد صدور قرارات النيابة العامة بشأن الجثمان والمتهم في الواقعة.

قرار النيابة بشأن الجثمان

قررت النيابة العامة عرض جثمان المجني عليه على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة، وبيان تفاصيل الإصابات التي تعرض لها خلال الواقعة.

كما جرى نقل الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

استمرار التحقيقات في ملابسات الجريمة

تواصل جهات التحقيق استكمال إجراءاتها في الواقعة، والاستماع إلى أقوال الشهود وأطرافها، للوقوف على الملابسات الكاملة وظروف حدوث الجريمة داخل قرية بمم.

حالة المتهم داخل المستشفى

وفي السياق ذاته، يواصل الشاب المتهم في الواقعة تلقي الرعاية الطبية داخل طوارئ مستشفى تلا، بعد إصابته خلال الواقعة، وسط متابعة أمنية وإشراف طبي لحالته الصحية.

خلفية الواقعة

تعود تفاصيل الحادث إلى تدخل المجني عليه للصلح في خلاف بين شاب ووالدته داخل قرية بمم، قبل أن تتطور الأحداث لاحقًا إلى اعتداء بسلاح أبيض داخل منزل المجني عليه.

وقد أثارت الواقعة حالة واسعة من الحزن بين أهالي القرية، نظرًا لمكانة المجني عليه الاجتماعية ودوره البارز في الأعمال الخيرية ودعم الأسر الأولى بالرعاية في المنطقة.