بالصور- محافظ أسيوط يتناول كوب مياه من محطة موشا تأكيدًا على جودتها

شهد شارع 23 يوليو بمدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد، صباح اليوم الثلاثاء، تجمعات كبيرة لمياه الشرب بعد تعرض خط مياه رئيسي بقطر 300 مم لكسر مفاجئ، ما أدى إلى غرق أجزاء من الشارع وتعطل الحركة بالمنطقة.

وأكدت سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد، أن الأجهزة التنفيذية تحركت فور تلقي البلاغ، حيث جرى التنسيق بين الإدارة الهندسية بالمدينة وأشغال مياه بورسعيد التابعة لهيئة قناة السويس للبدء في إصلاح الكسر وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في أسرع وقت.

وأضافت أنه تم الدفع بمعدات شفط المياه والأطقم الفنية إلى موقع العطل للتعامل مع المياه المتراكمة والحد من تأثيرها على المواطنين وحركة المركبات.

وأشارت رئيس المدينة إلى أنه تم غلق محابس المياه المرتبطة بالخط المتضرر بشكل مؤقت، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح وضمان عودة الخدمة بصورة آمنة ومنتظمة.

وأوضحت أنه جرى التنسيق مع إدارة المرور لتوفير مسارات ومحاور مرورية بديلة، بما يساهم في تسيير الحركة المرورية وتقليل الكثافات المرورية بالمنطقة خلال فترة تنفيذ أعمال الإصلاح.

وشددت سمر الموافي على أن جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية بمدينة بورفؤاد تواصل العمل على مدار الساعة لمتابعة الموقف والتعامل الفوري مع أي تداعيات محتملة، مؤكدة استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان سرعة احتواء الأزمة وإعادة انتظام الخدمات والحركة المرورية بشكل طبيعي.