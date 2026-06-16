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ضبط مواد محظورة داخل محال عصير القصب بالشرقية

كتب : ياسمين عزت

01:32 م 16/06/2026 تعديل في 01:33 م
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وجه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بتنفيذ حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على محال العصائر ومعاصر القصب بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين وعدم استخدام أي مواد غير مصرح بها أو مخالفة للاشتراطات الصحية.

جاءت الحملات بالتنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث شملت مراكز الزقازيق وديرب نجم والإبراهيمية ومنيا القمح ومشتول السوق وكفر صقر وأبو كبير وصان الحجر.

وهدفت الحملات إلى متابعة جودة المنتجات الغذائية والتأكد من التزام أصحاب المنشآت بالاشتراطات الصحية والبيئية المعتمدة.

أسفرت الحملات الرقابية عن تحرير 16 محضرًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بعد ضبط مواد غير مصرح باستخدامها في العصائر الطبيعية بالمخالفة لقرارات وتعليمات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما شملت أعمال التفتيش المرور على محال العصائر ومعاصر القصب وسحب عينات من المنتجات المتداولة وإرسالها إلى المعامل المختصة لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وخلوها من أي إضافات أو مواد محظورة.

وأكد محافظ الشرقية استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية والتجارية بمختلف أنحاء المحافظة، لضبط المخالفات والتصدي لأي ممارسات قد تهدد صحة المواطنين.

وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي منتجات غذائية مشكوك في جودتها أو سلامتها، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المجتمع.

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الشرقية التموين سلامة الغذاء

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