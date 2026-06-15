وقف الحرب لم يشعل الذهب.. لماذا اكتفى المعدن الأصفر بمكاسب محدودة؟

قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن الارتفاعات التي سجلها الذهب عقب الإعلان عن اتفاق مبدئي لوقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران جاءت أقل من توقعات كثير من المستثمرين، رغم أن مثل هذه التطورات السياسية الكبرى عادة ما تدفع الأسواق إلى تحركات حادة.

وأوضح معطي، لمصراوي أن السبب الرئيسي وراء عدم تسجيل الذهب قفزات سعرية كبيرة حتى الآن يعود إلى أن الاتفاق ما زال مؤقتا ولم يتحول بعد إلى تسوية مستقرة ونهائية، وهو ما يدفع الأسواق إلى التعامل بحذر مع التطورات الحالية.

لماذا لم يقفز الذهب بقوة؟

وأشار معطي إلى أن الأسواق لا تنظر فقط إلى إعلان وقف الحرب، بل تركز على مدى استدامة الاتفاق وقدرته على الصمود خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار الخلافات المتعلقة بملف تخصيب اليورانيوم والبرنامج النووي الإيراني.

وأضاف أن الاتفاق الحالي يمتد لفترة محدودة ولا يزال يفتقر إلى التوقيع الرسمي النهائي، ما يجعل المستثمرين مترددين في بناء مراكز استثمارية ضخمة على أساسه.

وأكد معطي أن استمرار الاتفاق وتحوله إلى صيغة أكثر شمولًا واستقرارًا يمثل العامل الأهم القادر على دفع الذهب إلى موجة صعود قوية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن نجاح التهدئة السياسية وتراجع المخاطر الجيوسياسية بصورة دائمة قد يدفع الذهب إلى مستويات قياسية جديدة، مع إمكانية تجاوز حاجز 5000 دولار للأوقية على المدى المقبل.

الفيدرالي يزيد حالة الترقب

ولفت إلى أن المستثمرين لا يراقبون التطورات السياسية فقط، بل يترقبون أيضًا قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

وأوضح أن أي إشارات من الفيدرالي إلى خفض الفائدة أو تبني سياسة نقدية أكثر مرونة قد تمنح الذهب دعما إضافيا، بينما قد تؤدي التصريحات المتشددة إلى الحد من مكاسبه أو الضغط على الأسعار.