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محافظ جنوب سيناء: إنشاء موقع ترفيهي بأبو زنيمة وتطوير مدخل دهب

كتب : رضا السيد

02:04 م 16/06/2026
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    المحافظ
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    جانب من الاجتماع
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    توجيهات محافظ جنوب سيناء

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أكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، ضرورة سرعة صرف المستحقات المالية الخاصة بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 - 2026 التي تم الانتهاء منها، مع الالتزام بربط الصرف بمعدلات التنفيذ الفعلية على أرض الواقع.

محافظ جنوب سيناء يتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من إجراءات الطرح والترسية والتعاقد لمشروعات الخطة الاستثمارية 2026 - 2027، مع وضع برامج زمنية دقيقة لتنفيذ المشروعات والالتزام بها، خاصة المشروعات المركزية المتعلقة بالكهرباء والطرق ووسائل النقل.

ووجه المحافظ رؤساء المدن بسرعة تسليم مواقع المشروعات الجديدة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا من تاريخ توقيع العقود، مؤكدًا أن الهدف من المشروعات التنموية هو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم.

اجتماع موسع لمتابعة الملفات التنفيذية بجنوب سيناء

جاءت التوجيهات خلال اجتماع موسع عقده المحافظ عبر الشبكة الوطنية مع رؤساء المدن، بحضور القيادات التنفيذية ومديري القطاعات المختلفة، لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية ومتابعة سير العمل بالمدن.

وأشار المحافظ إلى أن الاجتماع يأتي عقب حركة تغييرات موسعة شملت 30 قيادة محلية بين رؤساء مدن ونواب وسكرتيري مدن ورؤساء قرى، بهدف تطوير الأداء التنفيذي وتبادل الخبرات وتحسين مستوى الخدمات.

توجيهات عاجلة بشأن النظافة والإشغالات والتصالح

وشدد اللواء إسماعيل كمال على أهمية الاهتمام بملفات النظافة العامة، والإشغالات، وتراخيص المحال العامة، والتصالح في مخالفات البناء، والتغيرات المكانية، والإزالات، مع ضرورة التنسيق الكامل أثناء تنفيذ مشروعات الطرق.

تطوير الخدمات بمدينة طور سيناء

ووجه المحافظ بإعداد خطة متكاملة لتطوير منظومة النظافة بمدينة طور سيناء، والعمل على معالجة المشكلات المتعلقة بجمعية الإسكان واتحاد الملاك، وفتح الطرق المغلقة وتحسين الحركة المرورية بمدينة رأس سدر.

وفي مدينة أبو زنيمة، كلف المحافظ بسرعة البدء في إنشاء موقع ترفيهي جديد على غرار مشروع "شارع 306" بالتعاون مع المجتمع المدني، مع استكمال الخدمات الأساسية للمواطنين وتعزيز التواصل مع سكان تجمع الكيلو 9 لبحث مطالبهم.

تطوير مدخل دهب ومتابعة مشروعات البنية التحتية

وأكد المحافظ أن مدينة دهب حققت تقدمًا ملحوظًا في ملف التصالح بمخالفات البناء، مشيرًا إلى قرب وضع حجر الأساس لمشروع تطوير مدخل المدينة، بالتوازي مع متابعة تنفيذ مشروع رفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي.

كما وجه برفع كفاءة أعمال النظافة بمدينة أبو رديس، وتسريع إجراءات التصالح مع شركة بترول بلاعيم، ومنع الإشغالات بمدينة شرم الشيخ، واستكمال تسليم المخازن والهناجر بمنطقة الرويسات لمستحقيها.

استعدادات سانت كاترين لافتتاح مشروع التجلي الأعظم

واختتم المحافظ توجيهاته بالتأكيد على متابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة طابا، ومنع سرقات التيار الكهربائي، ومتابعة مشروع حديقة الخالدين، لافتًا إلى أن مدينة سانت كاترين تستعد لافتتاح مشروع التجلي الأعظم خلال أكتوبر 2026، بما يدعم مكانة المدينة السياحية والدينية عالميًا.

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جنوب سيناء التصالح مخالفات البناء

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