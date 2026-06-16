من ميكي ماوس إلى سنو وايت.. أشهر شخصيات الرسوم المتحركة على مر العصور

كشف علماء بريطانيون عن اكتشاف نوع عملاق من العقارب يعتقد أنه الأكبر في تاريخ الأرض، بعدما عثروا على حفريات تعود إلى نحو 415 مليون سنة، خلال العصر الديفوني المبكر.

وأوضح الباحثون أن العقرب العملاق، الذي أطلق عليه اسم براياركتوروس جيجاس، كان يمتلك مخالب ضخمة يصل طولها إلى 16 سنتيمترا، بينما بلغ طول جسمه نحو متر كامل، ما يجعله واحدا من أضخم الكائنات المفصلية التي عاشت على اليابسة في العصور القديمة، بحسب شبكة BBC.

حفريات حيرت العلماء لأكثر من 150 عاما

وقاد الدراسة الدكتور ريتشارد هاورد من متحف التاريخ الطبيعي، الذي أكد أن العلماء ظلوا لأكثر من قرن ونصف غير متأكدين من طبيعة هذه الحفريات.

وكانت أولى بقايا الكائن قد اكتشفت في سبعينيات القرن التاسع عشر بمنطقة هيرفوردشير البريطانية، قبل العثور على أجزاء أخرى لاحقا في مناطق مختلفة داخل المملكة المتحدة.

وقال هاورد إن بعض العلماء اعتقدوا سابقا أن الحفريات تعود إلى قشريات بحرية عملاقة، بسبب عدم اكتمال الأجزاء المكتشفة.

وأوضح الباحثون أن استخدام تقنيات حديثة مثل الأشعة المقطعية والنمذجة ثلاثية الأبعاد ساعد أخيرا في إثبات أن الحفريات تعود بالفعل إلى عقرب عملاق.

واعتمد العلماء على تركيب تشريحي نادر في منطقة الصدر، يشبه تركيبا مماثلا وجد في عقرب متحجر اكتشف سابقا في كندا.

وأشار هاورد إلى أن هذا التشابه الدقيق كان "الدليل الحاسم" الذي أكد هوية الكائن.

أكبر من العقارب الحديثة

وأكد الباحثون أن حجم مخالب العقرب المكتشف يفوق أو يضاهي أكبر العقارب المعروفة حاليا، مثل عقرب الإمبراطور، الذي يصل طوله عادة إلى ما بين 15 و20 سنتيمترا فقط.

وأضاف هاورد أنه لا توجد أي حفريات لعقارب أخرى معروفة تمتلك مخالب بهذا الحجم الضخم.

لماذا كان العقرب القديم بهذا الحجم؟

ويرجح العلماء أن البيئة البدائية على الأرض في تلك الفترة ساعدت هذا الكائن على النمو بهذا الشكل الاستثنائي، خاصة أن النظم البيئية البرية وقتها كانت لا تزال في مراحلها الأولى، ولم تكن هناك منافسة كبيرة من الحيوانات الضخمة الأخرى.

وعاش هذا العقرب العملاق قبل ظهور الغابات الكثيفة والمستنقعات العملاقة التي اشتهرت بها العصور اللاحقة بملايين السنين.

اقرأ أيضا:

"جلوبال 8000".. معلومات عن أسرع طائرة رجال أعمال في العالم

28 ألف بطة و100 كرة قدم.. أغرب أشياء قذفتها البحار إلى الشواطئ

من الكوارث إلى الجمال.. 5 أماكن مذهلة شكلتها الزلازل حول العالم