خيمت حالة من الحزن والغضب على أهالي مدينة منوف بمحافظة المنوفية بعد الجريمة التي شهدها شارع السينما، وراح ضحيتها السيدة بسمة ماهر على يد طليقها "كريم ف"، في واقعة هزت الشارع المنوفي خلال الساعات الماضية.

كشفت والدة المجني عليها تفاصيل جديدة عن حياة ابنتها مع المتهم، مؤكدة أنه اعتاد الاعتداء عليها خلال فترة زواجهما، وأن الخلافات بينهما لم تتوقف حتى بعد الطلاق.

تهديدات متكررة سبقت جريمة شارع السينما في المنوفية

وقالت إن المتهم كان يرفض تمامًا فكرة ارتباط ابنتها بأي شخص آخر بعد الانفصال، وكان يهددها باستمرار بالقتل إذا فكرت في الزواج من غيره، مضيفة أن ابنتها عاشت سنوات طويلة من المعاناة والخوف بسبب تصرفاته.

وأشارت إلى أن المتهم سبق أن طلق ابنتها ثم أعادها إلى عصمته أكثر من مرة، قبل أن تنتهي العلاقة بينهما بالطلاق النهائي، إلا أنه لم يتوقف عن مضايقتها وملاحقتها.

ضحية جريمة شارع السينما: "يا ماما أنا مش مرتاحة معاه"

وأضافت والدة القتيلة أن ابنتها كانت تشكو دائمًا من سوء معاملته، وتحدثت معها أكثر من مرة عن خوفها منه.

وقالت إن ابنتها أخبرتها خلال إحدى الفترات قائلة: "يا ماما أنا مش مرتاحة معاه.. هو غدار"، مؤكدة أن تلك الكلمات لا تزال تتردد في أذنها بعد رحيلها.

طفل ضحية جريمة شارع السينما شاهد الجريمة

وكشفت الأسرة أن أحد أبناء المجني عليها كان شاهدًا على الجريمة، حيث فر من مكان الواقعة عقب الاعتداء مباشرة متوجهًا إلى منزل جدته.

وقالت الجدة إن الطفل وصل إليها وهو في حالة انهيار شديد، مرددًا: "يا تيتا.. بابا قتل ماما بالسكينة"، وهو المشهد الذي أصاب الأسرة بصدمة كبيرة.

المتهم بجريمة شارع السينما حاول ملاحقة ابنه

وأضافت والدة الضحية أن المتهم حاول ملاحقة نجله عقب الاعتداء على والدته، إلا أن الطفل تمكن من الهرب والوصول إلى منزل جدته قبل أن يتمكن والده من اللحاق به.

وأكدت أن الأطفال يعيشون حالة نفسية صعبة بعد مشاهدة تلك الأحداث المؤلمة وفقدان والدتهم بهذه الطريقة.

اتهامات بالتأخر في إسعاف ضحية جريمة شارع السينما

وأعربت والدة بسمة عن حزنها الشديد لما وصفته بتأخر محاولة إنقاذ ابنتها، قائلة إن ابنتها ظلت تنزف على الأرض بينما وقف عدد من الموجودين بالمكان في حالة ذهول.

وأضافت: "بنتي كانت مرمية على الأرض وما حدش جرى بيها على المستشفى.. الناس كانت واقفة تتفرج"، مؤكدة أن ابنتها كانت تعمل وتجتهد من أجل تربية أبنائها وتوفير احتياجاتهم.

4 أطفال فقدوا أمهم في جريمة منوف

وتركت بسمة ماهر 4 أطفال هم رقية وهنا وآدم وشهد، ليواجهوا مأساة فقدان والدتهم في ظروف مأساوية.

وأكد مقربون من الأسرة أن المجني عليها كانت تتحمل مسؤولية أبنائها وتسعى لتوفير ح

ياة مستقرة لهم رغم الظروف الصعبة التي مرت بها.

تفاصيل جريمة شارع السينما في المنوفية

وكانت مدينة منوف قد شهدت الجريمة عندما أقدم كريم ف. ن على الاعتداء على طليقته بسمة ماهر علي زين الدين باستخدام سلاح أبيض في شارع السينما.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، حيث تبين إصابة المجني عليها بعدة طعنات أودت بحياتها.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، فيما جرى نقل الجثمان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.