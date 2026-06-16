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الصحة تدعم مستشفيات بني سويف بأجهزة طبية حديثة بقيمة 8 ملايين جنيه

كتب : حمدي سليمان

12:01 م 16/06/2026

الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف

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أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف عن دعم عدد من المستشفيات الحكومية بأجهزة ومستلزمات طبية حديثة بإجمالي تكلفة بلغت نحو 8 ملايين جنيه، في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتطوير المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن هذا الدعم يأتي ضمن خطة وزارة الصحة لتحديث البنية التحتية بالمستشفيات الحكومية، وتوفير أحدث الأجهزة الطبية والتقنيات الحديثة التي تسهم في تحسين الخدمات التشخيصية والعلاجية بمختلف التخصصات.

وأوضح وكيل الوزارة أن الدعم شمل تزويد مستشفى الصدر ومستشفى الفشن المركزي بجهازي "إيكو" لدعم خدمات تشخيص أمراض القلب ورفع كفاءة الفحوصات الطبية.

كما جرى توفير جهازي تنفس صناعي لمستشفيي الفشن المركزي والواسطى المركزي، بهدف دعم أقسام الرعاية المركزة والتعامل مع الحالات الحرجة، إلى جانب تزويد مستشفى الفشن المركزي بجهاز سونار حديث لتعزيز خدمات التشخيص الطبي.

وأشار إلى أن الدعم تضمن أيضًا توفير سرنجتي محاليل، وجهازي مونيتور لمتابعة العلامات الحيوية للمرضى، بالإضافة إلى مضختي محاليل بمستشفيي الفشن المركزي والواسطى المركزي.

كما شمل الدعم توفير شنطة عدسات بمستشفى الفشن المركزي، بما يسهم في دعم خدمات جراحات العيون ورفع كفاءة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

وأشاد الدكتور هاني جميعة بالدعم المستمر الذي تقدمه وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار، لتوفير الاحتياجات الطبية والتجهيزات اللازمة للمستشفيات والمنشآت الصحية بمحافظة بني سويف.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن اللواء عبد الله عبد السلام، محافظ بني سويف، يواصل دعم جهود تطوير القطاع الصحي بالمحافظة، والعمل على تذليل العقبات أمام تنفيذ خطط التطوير، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف المراكز والقرى.

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مستشفيات وزارة الصحة بني سويف

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