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الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة صيدلي وطليقته بكفر الشيخ

كتب : علاء عمران

01:55 م 16/06/2026 تعديل في 02:08 م

المتهمين

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كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صيدلي من ذوي الاحتياجات الخاصة من طليقته وشخصين آخرين، مدعيًا تعرضه للتنمر وسرقة هاتفه المحمول أثناء جلوسه بأحد المقاهي في محافظة كفر الشيخ.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 27 مايو الماضي تلقى مركز شرطة كفر الشيخ بلاغا بوقوع مشاجرة بين طرف أول يضم الصيدلي القائم على نشر الفيديو، وطرف ثانٍ يضم طليقته وشقيقها وصديقتها، وذلك بسبب خلافات زوجية سابقة بينه وبين طليقته.

وأوضحت التحريات أن المشاجرة شهدت تبادلا للسب بين الطرفين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جميع أطراف الواقعة.

وبسؤال الصيدلي، أكد أن الطرف الآخر تنمر عليه واستولى على هاتفه المحمول، فيما أنكر الطرف الثاني تلك الاتهامات. وأقرت طليقته بأنها التقطت الهاتف منه لمنعه من تصويرهم، مؤكدة أنها أعادته إليه بعد ذلك.

وتبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق.

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صيدلي كفرالشيخ التنمر ذوي الاحتياجات الخاصة

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