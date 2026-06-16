تفقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، محطة المياه الارتوازية بقرية موشا التابعة لمركز أسيوط، لمتابعة انتظام التشغيل والتأكد من جودة مياه الشرب المقدمة للمواطنين، إلى جانب الوقوف على الحلول الجارية لمعالجة مشكلة ضعف المياه، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة مشروعات البنية الأساسية والخدمات الحيوية.



رافق المحافظ خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية، بينهم أمل جميل مدير عام العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس مصطفى صلاح فراج مدير عام منطقة مركز أسيوط قبلي، ورفعت هيكل رئيس الوحدة المحلية لقرية موشا.

شملت الجولة تفقد مكونات المحطة والآبار المغذية لها، والتي يبلغ عددها ثلاثة آبار بطاقة إنتاجية تصل إلى 90 لترًا في الثانية، كما تابع منظومة التشغيل والتطهير التي تعتمد على نظامين للكلور أحدهما رئيسي والآخر احتياطي، لضمان معالجة المياه قبل ضخها، مع استمرار التشغيل على مدار 24 ساعة وإجراء قياسات دورية للجودة كل ساعتين.

واستمع المحافظ إلى شرح من مسؤولي الشركة حول أعمال الغسيل الدوري للخزانات والشبكات وفق خطة شهرية معتمدة، بالإضافة إلى منظومة متابعة جودة المياه من خلال قطاع المعامل ورقابة وزارة الصحة، بما يضمن مطابقة المياه للمواصفات القياسية.

وأكد المحافظ ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد بئري مياه، إلى جانب تطوير منظومة إزالة الحديد والمنجنيز، بما يسهم في رفع الطاقة الإنتاجية للمحطة من 90 إلى 150 لترًا في الثانية، لتحسين الخدمة وإنهاء مشكلة ضعف المياه.



وشدد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة لجودة المياه، وضبط جرعات الكلور، والتأكد من سلامة العينات المأخوذة من المحطة والشبكات الخارجية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية ووزارة الصحة.



وخلال الجولة، حرص المحافظ على التحقق عمليًا من جودة المياه، حيث تم سحب عينات أمامه لإجراء الفحوصات، كما تناول كوبًا من المياه داخل المحطة تأكيدًا على سلامتها.

واختتم المحافظ جولته بلقاء عدد من أهالي قرية موشا، حيث استمع إلى مطالبهم وشكاواهم، مؤكدًا استمرار العمل بالتنسيق مع شركة مياه الشرب لتنفيذ الحلول اللازمة، وتحقيق تحسن ملموس واستقرار كامل في خدمة المياه.