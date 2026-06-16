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بعد نقلها لقاء مصر.. تردد قناة بي إن سبورتس الجديدة الناقلة للمباريات مجانًا

كتب : محمد خيري

01:51 م 16/06/2026 تعديل في 01:54 م
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    قنوات مفتوحة تنقل مع بي إن سبورت مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026
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    ملعب بي سي بليس (1)
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    ملعب بي سي بليس (2)
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    ملعب بي سي بليس 3 (1)
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    ملعب بي سي بليس (1)
  • عرض 10 صورة
    ملعب بي سي بليس (2) (1)
  • عرض 10 صورة
    ملعب بي سي بليس (3) (1)
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    ملعب بي سي بليس (1) (1)
  • عرض 10 صورة
    ملعب بي سي بليس 1 (1)

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أطلقت شبكة قنوات “بي إن سبورتس” قناة جديدة عبر القمر الصناعي نايل سات، مخصصة لنقل عدد من مباريات بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وذلك بشكل مجاني دون اشتراك.

نقل مباراة مصر وبلجيكا مجانا

وكانت القناة قد نقلت مباراة منتخب مصر أمام بلجيكا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السابعة، كما بثت أيضًا مواجهة السعودية أمام أوروغواي التي انتهت بالنتيجة نفسها ضمن المجموعة الثامنة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة الشبكة في إتاحة بعض مباريات البطولة عبر قناة مفتوحة، دون تقديم استوديوهات تحليلية أو برامج مرافقة للبث المباشر.

تردد قناة بي إن سبورتس الجديدة على نايل سات

التردد: 12245
الاستقطاب: عمودي (V)
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: ⅔

مباريات اليوم السادس في كأس العالم 2026

تشهد منافسات اليوم السادس من البطولة إقامة ثلاث مواجهات قوية بمشاركة منتخبات عربية، حيث يلتقي منتخب العراق مع نظيره النرويجي في تمام الساعة الواحدة صباحًا.

وفي الساعة الرابعة صباحًا، يصطدم منتخب الجزائر ببطل العالم المنتخب الأرجنتيني في مواجهة مرتقبة ضمن المجموعة نفسها، بينما يواجه المنتخب الأردني نظيره النمساوي في السابعة صباحًا، في لقاء يسعى خلاله لتحقيق نتيجة إيجابية في مشواره المونديالي.

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