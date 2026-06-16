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قبل مواجهة مصر في كأس العالم 2026.. من هو منتخب نيوزيلندا؟

كتب : محمد الميموني

01:41 م 16/06/2026
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يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة مهمة تجمع منتخب مصر بنظيره النيوزيلندي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في لقاء يسعى خلاله الفراعنة لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظهم في التأهل إلى الدور التالي.

نيوزيلندا يفتتح مبارياته في المونديال بالتعادل

وكان منتخب نيوزيلندا قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل المثير أمام إيران بنتيجة 2-2، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة.

دارين بازيلي مدرب منتخب نيوزيلندا

يتولى الإنجليزي دارين بازيلي، تدريب منتخب نيويلندا، وشهدت هذه المشاركة، دخوله تاريخ كرة القدم العالمية من أوسع أبوابه خلال مونديال 2026، بعدما أصبح أول مدرب يقود منتخبات دولة واحدة في أربع بطولات عالمية كبرى مختلفة تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وشهدت مسيرته قيادة منتخبات نيوزيلندا في:

كأس العالم تحت 17 عامًا.
كأس العالم تحت 20 عامًا.
دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".
كأس العالم 2026 للمنتخبات الأولى.

نتائج منتخب نيوزيلندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

قدم منتخب نيوزيلندا مشوارًا مثاليًا في التصفيات المؤهلة للمونديال عن قارة أوقيانوسيا، حيث حقق العلامة الكاملة بالفوز في جميع مبارياته الخمس، مسجلًا 29 هدفًا، بينما استقبل هدفًا واحدًا فقط.

وجاءت أبرز نتائجه كالتالي:

نيوزيلندا 3 - 0 تاهيتي.
نيوزيلندا 8 - 1 فانواتو.
ساموا 0 - 8 نيوزيلندا.

تأهل نيوزيلندا إلى كأس العالم 2026

حجز المنتخب النيوزيلندي مقعده في نهائيات كأس العالم يوم 24 مارس 2025، بعد فوزه على كاليدونيا الجديدة بنتيجة 3-0 في نهائي تصفيات أوقيانوسيا بمدينة أوكلاند.

ويشارك المنتخب النيوزيلندي في كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما سبق له الظهور في نسختي 1982 و2010.

إنجاز تاريخي في مونديال 2010

حقق منتخب نيوزيلندا إنجازًا استثنائيًا في كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، بعدما أنهى دور المجموعات دون أي هزيمة، إثر تعادله في مبارياته الثلاث، ليصبح المنتخب الوحيد في تلك النسخة الذي لم يتعرض للخسارة، رغم خروجه من الدور الأول.

الهداف التاريخي لمنتخب نيوزيلندا

يُعد القائد والمهاجم المخضرم كريس وود الهداف التاريخي لمنتخب نيوزيلندا، بعدما سجل 45 هدفًا دوليًا، ليتربع على قمة هدافي المنتخب عبر التاريخ.

أبرز الإنجازات والألقاب

التتويج بلقب كأس أمم أوقيانوسيا 6 مرات.
المشاركة في بطولة كأس القارات 4 مرات ممثلًا لقارة أوقيانوسيا.
التأهل إلى نهائيات كأس العالم 3 مرات.

أبرز نجوم منتخب نيوزيلندا

يعتمد المنتخب النيوزيلندي على مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات، يتقدمهم المهاجم المخضرم كريس وود، هداف نوتنغهام فورست الإنجليزي، والذي يُعد أبرز أسلحة الفريق الهجومية.

وتضم قائمة أبرز نجوم المنتخب:

كريس وود – مهاجم نوتنغهام فورست الإنجليزي.
ماركو ستامينيتش – لاعب وسط سوانزي سيتي الإنجليزي.
ليبيراتو كاكاتشي – ظهير أيسر ريكسهام.
بن أولد – جناح سانت إيتيان الفرنسي.
جو بيل – لاعب وسط فايكينغ النرويجي.
إيلي جاست – مهاجم ماذرويل الاسكتلندي.
ماكس كروكومب – حارس مرمى غريمسبي تاون الإنجليزي.
مات غاربيت – لاعب وسط بريدا الهولندي.
كوستا بارباروسيس – مهاجم ويسترن سيدني واندررز الأسترالي.
مايكل بوكسال – مدافع مينيسوتا يونايتد الأمريكي.
تومي سميث – مدافع أوكلاند إف سي النيوزيلندي.

مجموعة نيوزيلندا في كأس العالم 2026

يتواجد منتخب نيوزيلندا في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات مصر وإيران وبلجيكا، ما يجعل المنافسة على بطاقتي التأهل إلى الدور التالي مفتوحة أمام جميع المنتخبات منذ الجولة الأولى.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

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