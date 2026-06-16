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"صحة النواب": توصية برلمانية بمراجعة أسعار تذاكر الكشف بالمستشفيات

كتب : نشأت حمدي

11:35 ص 16/06/2026

الدكتور شريف باشا سيف

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أعلن الدكتور شريف باشا سيف، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، عن صدور حزمة من التوصيات العاجلة والملزمة للجهات التنفيذية بوزارة الصحة والسكان والأجهزة المحلية، وأهمها إعادة النظر في أسعار تذاكر الكشف الطبي الحالية (مجاني - اقتصادي)، بما يراعي ويناسب الحالة الاجتماعية والاقتصادية لأهالي هذه المناطق".

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وأوضح الدكتور شريف باشا أن اللجنة قررت في توصياتها مخاطبة محافظ القاهرة رسميا، لسرعة إصدار قرار التخصيص الخاص بمستشفى الشرابية العام، حتى تتمكن الوزارة من إدراجها بالخطة الاستثمارية.

كما ألزمت اللجنة الوزارة بإفادتها برد كتابي عاجل يوضح الموقف التنفيذي والإنشائي لمستشفى المنيرة العام، إلى جانب تقديم تقارير مفصلة وشاملة عن الأوضاع داخل مستشفيي الهلال وحلوان العام، مع منح مهلة أقصاها أسبوع واحد فقط لإنهاء مشكلة مكتب صحة المرج الشرقي.

وشدد رئيس لجنة الشئون الصحية على إرجاء مناقشة باقي الملفات والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال لحين حضور مساعد وزير الصحة للمشروعات شخصيا في الجلسة المقبلة دون قبول أي أعذار.

وأضاف الدكتور شريف باشا أن اللجنة أوصت بضرورة متابعة الجانب النيابي مع نائب رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، لإعداد تقرير مفصل حول معهد المطرية.

وأكد رئيس اللجنة على أن صحة المواطن خط أحمر، مشددًا على أن اللجنة ستتابع بدقة تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع لضمان إحداث طفرة حقيقية يلمسها المواطن البسيط داخل المستشفيات الحكومية.

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لجنة الصحة مجلس النواب المستشفيات الحكومية

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