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الحارس التاريخي للمكسيك يعلن اعتزاله الدولي بعد مونديال 2026

كتب : رمضان حسن

02:00 م 16/06/2026
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  • عرض 7 صورة
    جييرمو أوتشوا
  • عرض 7 صورة
    جييرمو أوتشوا
  • عرض 7 صورة
    جييرمو أوتشوا
  • عرض 7 صورة
    جييرمو أوتشوا
  • عرض 7 صورة
    جييرمو أوتشوا
  • عرض 7 صورة
    جييرمو أوتشوا

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أعلن جويليرمو أوتشوا حارس مرمي منتخب المكسيك اعتزاله الدولي بنهاية مشوار بلاده في كأس العالم 2026.

وقال الحارس البالغ من العمر 40 عاما عبر مقطع فيديو باكيا : لا استطيع تصور مسيرتي الكروية دون المنتخب ولا أعرف كيف كانت مسيرتي دون .

أضاف: منتخب بلادي كان دائما بوصلتي في مشواري الكروي وحياتي والآن مع اقتراب نهاية مشواري مع المكسيك لم أعد أري معنى آخر لكرة القدم ولا للاستمرار في اللعب.

وأكمل تصريحاته : استمتعت بكل لحظة هنا وقدمت كل ما لدي، أرحل وانا في سلام ورأسي مرفوع وفخور بتجربتي.

ويلعب أوتشوا رفقة المكسيك للمرة السادسة في كأس العالم ، وخاض 153 مباراة مع منتخب بلاده طوال مسيرته الدولية.

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