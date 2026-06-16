الحارس التاريخي للمكسيك يعلن اعتزاله الدولي بعد مونديال 2026
كتب : رمضان حسن
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أعلن جويليرمو أوتشوا حارس مرمي منتخب المكسيك اعتزاله الدولي بنهاية مشوار بلاده في كأس العالم 2026.
وقال الحارس البالغ من العمر 40 عاما عبر مقطع فيديو باكيا : لا استطيع تصور مسيرتي الكروية دون المنتخب ولا أعرف كيف كانت مسيرتي دون .
أضاف: منتخب بلادي كان دائما بوصلتي في مشواري الكروي وحياتي والآن مع اقتراب نهاية مشواري مع المكسيك لم أعد أري معنى آخر لكرة القدم ولا للاستمرار في اللعب.
وأكمل تصريحاته : استمتعت بكل لحظة هنا وقدمت كل ما لدي، أرحل وانا في سلام ورأسي مرفوع وفخور بتجربتي.
ويلعب أوتشوا رفقة المكسيك للمرة السادسة في كأس العالم ، وخاض 153 مباراة مع منتخب بلاده طوال مسيرته الدولية.
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