إعلان

أبرزهم ممدوح عبدالعليم ومصطفى درويش.. نجوم رحلوا بسبب أزمة قلبية

كتب : مروان الطيب

01:11 م 16/06/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    الفنان الراحل حسين الإمام
  • عرض 11 صورة
    الفنان الراحل مصطفى متولي
  • عرض 11 صورة
    الفنان الراحل طارق عبد العزيز
  • عرض 11 صورة
    الفنان الراحل نجاح الموجي
  • عرض 11 صورة
    الفنان الراحل وائل نور مع أسرته
  • عرض 11 صورة
    الفنان الراحل ممدوح عبد العليم
  • عرض 11 صورة
    الفنان والمذيع الراحل عمرو سمير
  • عرض 11 صورة
    رحيل الممثلة التركية إيجي أرتيم
  • عرض 11 صورة
    الفنان الراحل يوسف عيد
  • عرض 11 صورة
    الفنان مصطفى درويش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وسائل إعلام تركية، أمس الإثنين، خبر وفاة الممثلة التركية الشهيرة إيجي أرتيم، عن عمر يناهز 35 عاما إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة داخل منزلها.

وأثار خبر وفاتها صدمة لجمهورها ومحبيها بعد رحيلها بشكل مفاجئ، وقام بنعيها عدد من النجوم الأتراك وسط حالة من الحزن خيمت على الوسط الفني.

ومن أبرز النجوم الذين رحلوا عن عالمنا بسبب أزمة قلبية مفاجئة:

طارق عبد العزيز

توفي الفنان طارق عبدالعزيز في نوفمبر 2023 إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير أحد أعماله الفنية.

مصطفى درويش

رحل عن عالمنا الفنان الشاب مصطفى درويش في 1 مايو 2023 بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

ممدوح عبد العليم

غيب الموت الفنان ممدوح عبدالعليم في يناير 2016 إثر أزمة قلبية تعرض لها أثناء ممارسة الرياضة في صالة جيم.

عمرو سمير

توفي المذيع والممثل الشاب عمرو سمير في يوليو 2017 بسكتة قلبية أثناء تواجده في إسبانيا.

مصطفى متولي

رحل الفنان مصطفى متولي عن عالمنا عام 2000 إثر أزمة قلبية بعد عودته من العرض المسرحي "بودي جارد".

وائل نور

توفي الفنان وائل نور في منزله بالإسكندرية عام 2016 إثر أزمة قلبية حادة.

نجاح الموجي

تعرض الفنان الكبير نجاح الموجي لأزمة قلبية عام 1998، ورحل عن عمر يناهز 53 عاما.

حسين الإمام

توفي الفنان حسين الإمام في 17 مايو عام 2014، عن عمر ناهز الـ63 عامًا، إثر إصابته بسكتة قلبية حادة، بحسب ما كشفته زوجته الفنانة سحر رامي في تصريحات سابقة، وقالت إنها تواصلت مع الإسعاف، إلا أن روحه فاضت إلى بارئها قبل وصول السيارة إلى المنزل.

يوسف عيد

رحل الفنان يوسف عيد عن عالمنا في 22 سبتمبر عام 2014، عن عمر يناهز 66 عامًا، إثر إصابته بنوبة قلبية حادة

اقرأ أيضا:
نجوم الفن يحتفون بأداء منتخب مصر أمام بلجيكا في كأس العالم

منها فيلم إن غاب القط.. أفلام تعرض على منصات رقمية قريبا

طارق عبدالعزيز مصطفى درويش نجوم الفن ممدوح عبدالعليم

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

25 صورة.. محور الفردان - الصالحية يربط الشرقية بالإسماعيلية بطول 26 كم
أخبار مصر

25 صورة.. محور الفردان - الصالحية يربط الشرقية بالإسماعيلية بطول 26 كم
وقف الحرب لم يشعل الذهب.. لماذا اكتفى المعدن الأصفر بمكاسب محدودة؟
اقتصاد

وقف الحرب لم يشعل الذهب.. لماذا اكتفى المعدن الأصفر بمكاسب محدودة؟
كسوة الكعبة المشرفة.. رحلة تاريخية من البرود اليمانية إلى اللون الأسود
أخبار

كسوة الكعبة المشرفة.. رحلة تاريخية من البرود اليمانية إلى اللون الأسود
أول ضحايا حسام حسن في مواجهة نيوزلندا.. تفاصيل
رياضة محلية

أول ضحايا حسام حسن في مواجهة نيوزلندا.. تفاصيل
"لو اتجوزتي هقتلك".. القصة الكاملة لجريمة شارع السينما في المنوفية
أخبار المحافظات

"لو اتجوزتي هقتلك".. القصة الكاملة لجريمة شارع السينما في المنوفية

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

فرنسا

فرنسا

- -

22:00

السنغال

السنغال

كأس العالم

إيران

إيران

2 2

04:00

نيوزيلندا

نيوزيلندا

كأس العالم

السعودية

السعودية

1 1

01:00

أوروجواي

أوروجواي

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

14 يوليو.. أولى جلسات محاكمة صبري نخنوخ في اتهامه باستعراض القوة والبلطجة
وقف الحرب لم يشعل الذهب.. لماذا اكتفى المعدن الأصفر بمكاسب محدودة؟
تصرف مفاجئ لحسام حسن.. ماذا حدث في معسكر المنتخب بعد التعادل مع بلجيكا؟
مصدر بـ"الكهرباء" يحسم الجدل حول مصير نظام الشريحة الموحدة للعدادات الكودية
توصية برلمانية بمراجعة أسعار تذاكر الكشف بالمستشفيات
إطلاق أول تطبيق للضرائب العقارية في مصر.. كيف تستفيد؟
أجواء حارة وشبورة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة