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بعد أزمة سما المصري.. نجوم تعرضوا لمضايقات من الجمهور

أعلنت وسائل إعلام تركية، أمس الإثنين، خبر وفاة الممثلة التركية الشهيرة إيجي أرتيم، عن عمر يناهز 35 عاما إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة داخل منزلها.

وأثار خبر وفاتها صدمة لجمهورها ومحبيها بعد رحيلها بشكل مفاجئ، وقام بنعيها عدد من النجوم الأتراك وسط حالة من الحزن خيمت على الوسط الفني.

ومن أبرز النجوم الذين رحلوا عن عالمنا بسبب أزمة قلبية مفاجئة:

طارق عبد العزيز

توفي الفنان طارق عبدالعزيز في نوفمبر 2023 إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير أحد أعماله الفنية.

مصطفى درويش

رحل عن عالمنا الفنان الشاب مصطفى درويش في 1 مايو 2023 بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

ممدوح عبد العليم

غيب الموت الفنان ممدوح عبدالعليم في يناير 2016 إثر أزمة قلبية تعرض لها أثناء ممارسة الرياضة في صالة جيم.

عمرو سمير

توفي المذيع والممثل الشاب عمرو سمير في يوليو 2017 بسكتة قلبية أثناء تواجده في إسبانيا.

مصطفى متولي

رحل الفنان مصطفى متولي عن عالمنا عام 2000 إثر أزمة قلبية بعد عودته من العرض المسرحي "بودي جارد".

وائل نور

توفي الفنان وائل نور في منزله بالإسكندرية عام 2016 إثر أزمة قلبية حادة.

نجاح الموجي

تعرض الفنان الكبير نجاح الموجي لأزمة قلبية عام 1998، ورحل عن عمر يناهز 53 عاما.

حسين الإمام

توفي الفنان حسين الإمام في 17 مايو عام 2014، عن عمر ناهز الـ63 عامًا، إثر إصابته بسكتة قلبية حادة، بحسب ما كشفته زوجته الفنانة سحر رامي في تصريحات سابقة، وقالت إنها تواصلت مع الإسعاف، إلا أن روحه فاضت إلى بارئها قبل وصول السيارة إلى المنزل.

يوسف عيد

رحل الفنان يوسف عيد عن عالمنا في 22 سبتمبر عام 2014، عن عمر يناهز 66 عامًا، إثر إصابته بنوبة قلبية حادة

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