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حريق هائل يلتهم حظيرة مواشي ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

02:05 م 16/06/2026

حريق - ارشيفية

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شهدت عزبة معتوق التابعة لقرية بهبشين بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، اندلاع حريق هائل داخل حظيرة لتربية الماشية، ما تسبب في خسائر كبيرة ونفوق عدد من الحيوانات، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل حظيرة مواشي بعزبة معتوق، وعلى الفور جرى الدفع بقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ للتعامل مع النيران ومنع امتدادها إلى المنازل أو الأراضي المجاورة.

وأسفر الحريق عن نفوق 5 رؤوس ماشية كبيرة و4 رؤوس ماعز، نتيجة اشتعال النيران داخل الحظيرة، فيما تمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل قبل امتداده إلى مناطق أخرى.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما أُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، وكشف أسباب اندلاع الحريق وملابساته، إلى جانب حصر الخسائر الناجمة عن الحادث.

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بني سويف حريق الحماية المدنية

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