إعلان

إطلاق أول تطبيق للضرائب العقارية في مصر.. كيف تستفيد؟

كتب : منال المصري

11:39 ص 16/06/2026

الضريبة العقارية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهر التطبيق الإلكتروني "الموبايل أبلكيشن" للخدمات الضريبية للنور أمس بشكل رسمي في إطار التعاون بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية وشركة "إى. تاكس".

ويهدف التطبيق، وفقا لبيان الوزارة اليوم، توفير تجربة رقمية متكاملة تمكّن المواطنين من إنجاز العديد من خدمات الضرائب العقارية إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة المأموريات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، ويقدم نموذجًا لتحسين تجربة المواطنين مع الخدمات الحكومية.

تطوير الخدمات الحكومية الرقمية

وقالت «إى. تاكس» إن إطلاق هذا التطبيق يعكس التزام الدولة بتطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتيسير حصول المواطنين على خدماتهم بكفاءة وسهولة من خلال أحدث الحلول التكنولوجية، قائلة "خدمات الضرائب العقارية أصبحت أسهل وأبسط بالموبايل أبلكيشن".

الخدمات المقدمة على تطبيق موبايل أبلكيشن

يتيح التطبيق الإلكتروني للمواطنين الاستفادة من مجموعة متكاملة من الخدمات الرقمية، من بينها:

-تقديم الإقرارات الضريبية للعقارات.

-سداد المديونيات الضريبية.

-الدفع تحت الحساب.

-تقديم طلبات الإعفاء للسكن الخاص للأسرة.

يأتي ذلك إلى جانب عدد من الخدمات الأخرى التي تم تصميمها لتوفير تجربة أكثر سهولة ومرونة.

يُعد التطبيق أول منصة محمولة متكاملة للضرائب العقارية في مصر، حيث يوفر للمواطنين قناة رقمية موحدة وآمنة لإنجاز معاملاتهم والاستفادة من التسهيلات الجديدة التي أعلنتها وزارة المالية، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تولت فرق العمل بشركة «إى. تاكس» تطوير وتنفيذ التطبيق الإلكتروني، بدءًا من تحليل المتطلبات وتصميم رحلة المستخدم وتجربة الاستخدام (UX)، وتصميم واجهات التطبيق (UI)، مرورًا بأعمال التطوير والربط والتكامل مع الأنظمة المختلفة، ووصولًا إلى الاختبارات الفنية والتشغيل الفعلي للتطبيق، وفقًا لأعلى معايير الجودة والأمان والكفاءة التشغيلية.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

إي تاكس وزارة المالية موبايل أبلكيشن

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

صرخة وسط النار.. كيف قادت كلمات مديحة الأخيرة زوجها إلى الإعدام؟
حوادث وقضايا

صرخة وسط النار.. كيف قادت كلمات مديحة الأخيرة زوجها إلى الإعدام؟
جميعهم من سوهاج.. مصرع طبيب وأبنائه الثلاثة في حادث أليم بالمنيا
أخبار المحافظات

جميعهم من سوهاج.. مصرع طبيب وأبنائه الثلاثة في حادث أليم بالمنيا
تفاصيل آخر ظهور للفنان أسامة السيد يوسف قبل وفاته المفاجئة
زووم

تفاصيل آخر ظهور للفنان أسامة السيد يوسف قبل وفاته المفاجئة
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الثلاثاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الثلاثاء
نجوم الفن يحتفون بأداء منتخب مصر أمام بلجيكا في كأس العالم
زووم

نجوم الفن يحتفون بأداء منتخب مصر أمام بلجيكا في كأس العالم

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

السعودية

السعودية

1 1

01:00

أوروجواي

أوروجواي

كأس العالم

إيران

إيران

2 2

04:00

نيوزيلندا

نيوزيلندا

كأس العالم

فرنسا

فرنسا

- -

22:00

السنغال

السنغال

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مصدر بـ"الكهرباء" يحسم الجدل حول مصير نظام الشريحة الموحدة للعدادات الكودية
توصية برلمانية بمراجعة أسعار تذاكر الكشف بالمستشفيات
إطلاق أول تطبيق للضرائب العقارية في مصر.. كيف تستفيد؟
أجواء حارة وشبورة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة