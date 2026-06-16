إطلاق أول تطبيق للضرائب العقارية في مصر.. كيف تستفيد؟

ظهر التطبيق الإلكتروني "الموبايل أبلكيشن" للخدمات الضريبية للنور أمس بشكل رسمي في إطار التعاون بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية وشركة "إى. تاكس".

ويهدف التطبيق، وفقا لبيان الوزارة اليوم، توفير تجربة رقمية متكاملة تمكّن المواطنين من إنجاز العديد من خدمات الضرائب العقارية إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة المأموريات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، ويقدم نموذجًا لتحسين تجربة المواطنين مع الخدمات الحكومية.

تطوير الخدمات الحكومية الرقمية

وقالت «إى. تاكس» إن إطلاق هذا التطبيق يعكس التزام الدولة بتطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتيسير حصول المواطنين على خدماتهم بكفاءة وسهولة من خلال أحدث الحلول التكنولوجية، قائلة "خدمات الضرائب العقارية أصبحت أسهل وأبسط بالموبايل أبلكيشن".

الخدمات المقدمة على تطبيق موبايل أبلكيشن

يتيح التطبيق الإلكتروني للمواطنين الاستفادة من مجموعة متكاملة من الخدمات الرقمية، من بينها:

-تقديم الإقرارات الضريبية للعقارات.

-سداد المديونيات الضريبية.

-الدفع تحت الحساب.

-تقديم طلبات الإعفاء للسكن الخاص للأسرة.

يأتي ذلك إلى جانب عدد من الخدمات الأخرى التي تم تصميمها لتوفير تجربة أكثر سهولة ومرونة.

يُعد التطبيق أول منصة محمولة متكاملة للضرائب العقارية في مصر، حيث يوفر للمواطنين قناة رقمية موحدة وآمنة لإنجاز معاملاتهم والاستفادة من التسهيلات الجديدة التي أعلنتها وزارة المالية، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تولت فرق العمل بشركة «إى. تاكس» تطوير وتنفيذ التطبيق الإلكتروني، بدءًا من تحليل المتطلبات وتصميم رحلة المستخدم وتجربة الاستخدام (UX)، وتصميم واجهات التطبيق (UI)، مرورًا بأعمال التطوير والربط والتكامل مع الأنظمة المختلفة، ووصولًا إلى الاختبارات الفنية والتشغيل الفعلي للتطبيق، وفقًا لأعلى معايير الجودة والأمان والكفاءة التشغيلية.