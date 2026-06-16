الرئيسية أخبار مصراوى TV كأس العالم 2026.. إقالة مدرب المنتخب التونسي بعد الهزيمة أمام السويد كتب : مصراوي 02:13 م 16/06/2026 تابعنا على لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا كأس العالم 2026 مدرب المنتخب التونسي السويد أخبار ذات صلة "كروت الأمان".. كواليس الساعات الأخيرة في معسكر منتخب مصر قبل مواجهة بلجيكا أخبار "تفاؤل وثقة".. توقعات الجماهير لمباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم اليوم أخبار ماذا سيحدث في افتتاح كأس العالم 2026 لأول مرة منذ 16 عاما؟ أخبار صلاح الإفريقي الوحيد ضمن الأساطير.. تفاصيل أغنية شاكيرا لكأس العالم 2026 أخبار