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كأس العالم 2026.. إقالة مدرب المنتخب التونسي بعد الهزيمة أمام السويد

كتب : مصراوي

02:13 م 16/06/2026

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كأس العالم 2026 مدرب المنتخب التونسي السويد

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