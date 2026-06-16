تنظم المشيخة العامة للطرق الصوفية والمجلس الأعلى للطرق الصوفية، عصر غد الأربعاء، موكب الهجرة النبوية الشريفة، بمشاركة مشايخ ومريدي الطرق الصوفية ومحبي آل البيت، بمنطقة الحسين.

موكب الهجرة النبوية يجسد قيم الإيمان والانتماء والوسطية

وأوضحت المشيخة أن الموكب ينطلق عقب صلاة العصر من أمام مسجد صالح الجعفري وينتهي عند مسجد سيدنا الحسين، إحياءً لذكرى الهجرة النبوية المباركة، واستلهامًا لما تحمله من معانٍ عظيمة في الإيمان والصبر والتضحية والعمل من أجل بناء الأوطان، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة تمثل محطة مهمة لتجديد القيم النبوية السمحة التي تدعو إلى المحبة والتسامح والتعاون بين أبناء الوطن الواحد.

وأضافت أن الموكب سينطلق في أجواء إيمانية وروحانية مميزة، بمشاركة واسعة من أبناء الطرق الصوفية، تأكيدًا على الدور الوطني والدعوي الذي تضطلع به المشيخة العامة للطرق الصوفية في نشر الوسطية والاعتدال وتعزيز القيم الأخلاقية والمجتمعية.

احتفالية كبرى بالهجرة النوبية بعد صلاة المغرب

وأوضحت المشيخة، أن الموكب يعقبه احتفال ديني كبير عقب صلاة المغرب بمسجد سيدنا الحسين، يتضمن تلاوة آيات من القرآن الكريم، وكلمات لكبار العلماء ومشايخ الطرق الصوفية، إلى جانب فقرات من الابتهالات والإنشاد الديني التي تجسد حب آل البيت وسيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.

ووجهت المشيخة العامة للطرق الصوفية الدعوة إلى جميع أبناء الشعب المصري للمشاركة في هذه المناسبة المباركة، التي تجسد معاني الوحدة الوطنية والتكاتف والمحبة، وتؤكد على مكانة مصر التاريخية كمنارة للإسلام الوسطي المعتدل.

ومن جانبه قال الدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إن ذكرى الهجرة النبوية الشريفة تمثل نموذجًا خالدًا في الإيمان والصبر والتخطيط والعمل من أجل بناء الدولة والمجتمع، مؤكدًا أن الهجرة لم تكن مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل كانت نقطة تحول تاريخية أسست لقيم العدل والرحمة والتعايش والسلام.