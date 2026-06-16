يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لملاقاة نظيره النيوزلندي يوم الاثنين الموافق 22 يونيو ضمن مواجهات الجولة الثانية بكأس العالم 2026،إذ من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة صباحا وتقام على ملعب بي سي بلايس بدولة كندا.

وتعادل منتخب مصر أمس مع نظيره البلجيكي بهدف لمثله في الجولة الأولي، وبعد المباراة أبدي الجهاز الفني بقيادة حسام حسن تحفظه الشديد علي أداء ومستوي بعض لاعبي الفريق رغم تألق البعض الآخر أمثال محمد هاني وإمام عاشور ومصطفي شوبير ومحمد صلاح.

ووفقا لمصدر، فإن حسام حسن قرر استبعاد مصطفي عبد الرؤوف زيكو من المشاركة بشكل أساسي ضد نيوزلندا مع الاعتماد علي اللاعب محمود حسن تريزيجيه بدلاً منه خلال المواجهة المقبلة في كأس العالم.

وعقد المدير الفني للمنتخب الوطني جلسة مع تريزيجيه الذي لم يشارك ضد بلجيكا لدعمه نفسيًا ،إذ يولي اهتمامًا كبيرًا بالجوانب المعنوية لجميع اللاعبين.

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