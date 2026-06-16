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مصدر بـ"الكهرباء" يحسم الجدل حول مصير نظام الشريحة الموحدة للعدادات الكودية

كتب : محمد صلاح

12:21 م 16/06/2026 تعديل في 12:36 م

العدادات الكودية

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حسم مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ما تردد خلال الأيام الماضية، بشأن صدور قرار بإلغاء نظام الشريحة الموحدة، المطبق على العدادات الكودية، بدءًا من أول يوليو المقبل، نافيًا صحة هذه المعلومات

وأكد المصدر لـ"مصراوي"، أن هذه الأنباء غير صحيحة، ولم يصدر بشأنها أي قرارات رسمية حتى الآن، موضحًا أن نظام محاسبة العدادات الكودية ما زال قائمًا دون تغيير.

طريقة حساب استهلاك الكهرباء في العدادات الكودية

وأوضح المصدر أنه يجري حساب استهلاك الكهرباء وفق سعر موحد للكيلووات/ساعة، لافتًا إلى أن أي تغيير في آلية المحاسبة، أو العودة إلى نظام الشرائح التقليدي، يتطلب صدور قرارات رسمية معلنة بوضوح.

لا صحة لإلغاء نظام الشريحة الموحدة للعدادات الكودية

وأضاف أن ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العودة لنظام الشرائح بداية من يوليو المقبل، أو إلغاء الشريحة الموحدة لا يستند إلى أي مستندات أو قرارات صادرة عن وزارة الكهرباء أو الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأفاد المصدر كذلك بأن الوزارة تتابع المناقشات والطلبات المقدمة من بعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بشأن مراجعة نظام المحاسبة الخاص بالعدادات الكودية، إلا أن تلك المناقشات لا تعني صدور قرار نهائي أو تحديد موعد لتطبيق أي تعديلات جديدة.

وأشار إلى أن أصحاب العدادات الكودية يمكنهم الاستفادة من نظام الشرائح المعمول به للعدادات القانونية بعد الانتهاء من إجراءات تقنين الأوضاع وتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني مستوفٍ للاشتراطات المطلوبة، مؤكدًا استمرار استقبال طلبات التحويل وفق الضوابط المعتمدة.

كما شدد على ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة، خاصة فيما يتعلق بأسعار الكهرباء ونظم المحاسبة المختلفة، لما تسببه من حالة من البلبلة بين المواطنين

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وزارة الكهرباء نظام الشريحة الموحدة العدادات الكودية

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مصدر بـ"الكهرباء" يحسم الجدل حول مصير نظام الشريحة الموحدة للعدادات الكودية
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