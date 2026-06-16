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محافظ أسيوط يتفقد وحدة موشا الصحية ويحيل موظفًا للتحقيق

كتب : محمود عجمي

11:44 ص 16/06/2026
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  • عرض 20 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب الأسرة بموشا ويُحيل موظفًا للتحقيق خلال متابعة انتظام العمل (3)
  • عرض 20 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب الأسرة بموشا ويُحيل موظفًا للتحقيق خلال متابعة انتظام العمل (7)
  • عرض 20 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب الأسرة بموشا ويُحيل موظفًا للتحقيق خلال متابعة انتظام العمل (4)
  • عرض 20 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب الأسرة بموشا ويُحيل موظفًا للتحقيق خلال متابعة انتظام العمل (6)
  • عرض 20 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب الأسرة بموشا ويُحيل موظفًا للتحقيق خلال متابعة انتظام العمل (9)
  • عرض 20 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب الأسرة بموشا ويُحيل موظفًا للتحقيق خلال متابعة انتظام العمل (10)
  • عرض 20 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب الأسرة بموشا ويُحيل موظفًا للتحقيق خلال متابعة انتظام العمل (11)
  • عرض 20 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب الأسرة بموشا ويُحيل موظفًا للتحقيق خلال متابعة انتظام العمل (12)
  • عرض 20 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب الأسرة بموشا ويُحيل موظفًا للتحقيق خلال متابعة انتظام العمل (13)
  • عرض 20 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب الأسرة بموشا ويُحيل موظفًا للتحقيق خلال متابعة انتظام العمل (14)
  • عرض 20 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب الأسرة بموشا ويُحيل موظفًا للتحقيق خلال متابعة انتظام العمل (15)
  • عرض 20 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب الأسرة بموشا ويُحيل موظفًا للتحقيق خلال متابعة انتظام العمل (17)
  • عرض 20 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب الأسرة بموشا ويُحيل موظفًا للتحقيق خلال متابعة انتظام العمل (8)
  • عرض 20 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب الأسرة بموشا ويُحيل موظفًا للتحقيق خلال متابعة انتظام العمل (18)
  • عرض 20 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب الأسرة بموشا ويُحيل موظفًا للتحقيق خلال متابعة انتظام العمل (19)
  • عرض 20 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب الأسرة بموشا ويُحيل موظفًا للتحقيق خلال متابعة انتظام العمل (20)
  • عرض 20 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب الأسرة بموشا ويُحيل موظفًا للتحقيق خلال متابعة انتظام العمل (1)
  • عرض 20 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب الأسرة بموشا ويُحيل موظفًا للتحقيق خلال متابعة انتظام العمل (16)
  • عرض 20 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب الأسرة بموشا ويُحيل موظفًا للتحقيق خلال متابعة انتظام العمل

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أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة تفقدية بوحدة طب الأسرة بقرية موشا التابعة لمركز أسيوط، بهدف متابعة انتظام سير العمل ومستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن جولاته الميدانية المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية.

شملت جولة المحافظ المرور على عدد من أقسام الوحدة، من بينها الاستقبال والإسعافات الأولية، وعيادة طب الأسرة، وغرفة التعقيم، وعيادة الأسنان، وقسم التطعيمات، وعيادة الباطنة، بالإضافة إلى غرفة التسجيل والملفات، حيث تابع معدلات التردد وحجم الخدمات المقدمة، موجهاً بضرورة تقديم خدمة صحية متميزة تلبي احتياجات المرضى.

وتضمنت الجولة تفقد معمل الطوارئ والصيدلية ومخزن الأدوية، حيث اطمأن المحافظ على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكداً أهمية الحفاظ على المخزون الاستراتيجي وضمان استمرارية توفير الاحتياجات الأساسية بكفاءة.

وخلال الزيارة، استمع المحافظ إلى شرح من مسؤولي الوحدة حول آليات العمل والخدمات المقدمة، كما التقى عدداً من المرضى والمترددين للتعرف على آرائهم بشأن مستوى الخدمة، وراجع سجل الحضور والانصراف للتأكد من التزام العاملين بمواعيد العمل الرسمية.

وقرر محافظ أسيوط إحالة أحد العاملين بالوحدة للتحقيق، لغيابه عن العمل دون إذن مسبق، مؤكداً أن الالتزام والانضباط الوظيفي يمثلان أساساً رئيسياً لتحسين مستوى الخدمات، وعدم التهاون مع أي تقصير يؤثر على كفاءة الأداء.

وأكد اللواء محمد علوان أن الجولات الميدانية المفاجئة تأتي في إطار المتابعة المستمرة للمنشآت الصحية، ورصد التحديات التي تواجه العمل، والعمل على حلها، بما يسهم في تطوير المنظومة الصحية وتحقيق خدمات طبية لائقة للمواطنين.

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الإسعافات أسيوط وزارة الصحة

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