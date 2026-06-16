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"باسم الرئيس السيسي".. هدية خاصة لمصر بعد مباراة بلجيكا في كأس العالم

كتب : محمد خيري

01:02 م 16/06/2026
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قدّم جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، تذكارًا ودرعًا خاصًا ببطولة كأس العالم 2026 يحمل اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو مجلس الاتحاد الدولي، وذلك على هامش مباراة مصر وبلجيكا في افتتاح منافسات المجموعة السابعة من المونديال.

تعادل منتخب مصر مع يلجيكا

وجاءت الهدية بحضور خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب الوطني في كأس العالم، عقب المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأعرب إنفانتينو عن تقديره للجهود المبذولة في مصر خلال السنوات الأخيرة لتطوير المنظومة الرياضية، لا سيما كرة القدم، مشيدًا بالمستوى الذي ظهر به المنتخب المصري في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم 2026.

رئيس فيفا يوجه الشكر لرئيس الجمهورية

كما وجّه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا تقديره للتطور الذي شهدته مصر في مختلف المجالات، ومشيرًا إلى انطباعاته الإيجابية خلال زيارته الأخيرة للبلاد.

من جانبه، أعرب هاني أبو ريدة عن خالص شكره لرئيس الاتحاد الدولي على هذه اللفتة، مؤكدًا أن الدعم الذي تحظى به الرياضة المصرية، وخاصة كرة القدم، أسهم في تحقيق العديد من النجاحات خلال الفترة الماضية.

وأشار أبو ريدة إلى أن النتائج الإيجابية التي يحققها المنتخب الوطني، إلى جانب التطور الملحوظ لمنتخبات الناشئين والشباب، تعكس حجم العمل المبذول من أجل الارتقاء بالكرة المصرية وتحقيق تطلعات الجماهير خلال المرحلة المقبلة.

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