كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد مركبة "توكتوك" بالتعدي على مُسن بالضرب بمنطقة المطرية بالقاهرة، فضلا عن التعدي بالسب والضرب على الشخص الذي وثّق الواقعة.

وبالفحص، تبين أنه في 11 يونيو الجاري تلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبال سائق مقيم بمحافظة القليوبية مصابا بكسر في القدم اليسرى.

وبسؤال المصاب، أفاد بوقوع مشاجرة بينه وبين قائد مركبة "توكتوك" غير مرخص ووالده، بسبب خلاف حول أولوية المرور أثناء سيره مترجلا أمام المركبة، حيث تعديا عليه بالضرب ما أسفر عن إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهما على مركبة "التوكتوك" الظاهرة بمقطع الفيديو المتداول.

وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة بسبب الخلاف المشار إليه، وتم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق.

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