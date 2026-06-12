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كاميرات المراقبة تكشف لغز طفل داخل مقابر دراو بأسوان

كتب : إيهاب عمران

08:33 م 12/06/2026

مركز شرطة دراو

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تمكن رجال مباحث مركز شرطة دراو بمحافظة أسوان من ضبط سيدة متهمة بإلقاء طفلها حديث الولادة داخل المقابر، في واقعة أثارت حالة من الجدل والحزن بين الأهالي.

بلاغ بالعثور على طفل داخل المقابر

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز شرطة دراو بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على طفل حديث الولادة داخل المقابر بدائرة المركز، وعلى الفور تم إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة.

كشف ملابسات الواقعة

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث من ضباط مركز شرطة دراو لسرعة كشف ملابسات الحادث، وفحص البلاغ بشكل دقيق.

كاميرات المراقبة تكشف المتهمة

ومن خلال التحريات وفحص وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من موقع الحادث، تمكنت قوات الأمن من تحديد هوية السيدة المتهمة وضبطها، وجارٍ استكمال التحقيقات معها لكشف دوافع ارتكاب الواقعة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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ضبط رضيع شرطة دراو أمن أسوان

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