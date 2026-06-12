بحثت الدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، مع هيئة الطاقة الذرية، آفاق التعاون المشترك في المجالات الزراعية والتطبيقات البحثية المرتبطة بدعم الأمن الغذائي، وذلك خلال لقائها الدكتور نادر عبد الحليم، نائب رئيس الهيئة للمشروعات البحثية، بمقر الهيئة، وبحضور عدد من القيادات العلمية والباحثين.

نتائج التعاون في أصناف القمح

واستعرض اللقاء نتائج التعاون بين محافظة الوادي الجديد وهيئة الطاقة الذرية في إنتاج وإكثار بذور الأساس لعدد من أصناف القمح عالية الإنتاجية، التي نجح علماء الهيئة في استنباطها وتسجيلها بوزارة الزراعة خلال أغسطس 2025، ومن بينها صنفا "طاقة 152" و"طاقة 4".

وأوضحت المناقشات أن الأصناف الجديدة حققت زيادة في الإنتاجية تصل إلى نحو 30% مقارنة بأفضل الأصناف المتداولة، إلى جانب اجتيازها الاختبارات المعملية والحقلية وفق معايير السلامة الحيوية، بما يعزز فرص التوسع في زراعتها داخل المحافظة.

دعم الأمن الغذائي وترشيد المياه

وأكدت محافظ الوادي الجديد، في بيان عبر صفحة المحافظة الرسمية، أن التعاون مع هيئة الطاقة الذرية يمثل نموذجًا مهمًا لتوظيف البحث العلمي التطبيقي في دعم الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية.

وأشادت بما حققته التجارب من ارتفاع في الإنتاجية وترشيد استهلاك المياه، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي للمزارعين، مؤكدة أن المحافظة تمتلك مقومات زراعية تؤهلها للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

تطوير صناعة التمور وفتح أسواق تصديرية

ورحبت المحافظ بتوسيع التعاون في مجال صناعة التمور، من خلال الاستفادة من التطبيقات البحثية في الوقاية من الإصابات الحشرية والميكروبية، والحفاظ على جودة التمور ورفع قدرتها التنافسية.

وأشارت إلى أن تطوير صناعة التمور يمثل محورًا اقتصاديًا مهمًا في الوادي الجديد، خاصة مع التوجه نحو فتح أسواق تصديرية جديدة، باعتباره محصولًا استراتيجيًا يرتبط بفرص التصنيع الزراعي وزيادة القيمة المضافة.