تحدث محمد بركات نجم الكرة المصرية السابق،عن المواجهة التي تجمع منتخب مصر بنظيره البلجيكي يوم الاثنين المقبل في الجولة الأولي من دور المجموعات في منافسات كأس العالم 2026.

ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة التي تضم معه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزلندا، وسيبدأ مشواره يوم الاثنين بملاقاة بلجيكا ثم يواجه نيوزلندا يوم 22 يونيو الجاري وأخيرا إيران يوم 29 من نفس الشهر.

وقال بركات في تصريحات عبر قناة MBC مصر 2 : حتى لو كان روميلو لوكاكو نجم المنتخب البلجيكي جاهزًا أو غير جاهز لمواجهة منتخب مصر، فيجب النظر إلى عامل الأعمار السنية لأن خط وسط بلجيكا يضم عناصر بأعمار كبيرة نسبيًا وبالتالي وجوده قد يضيف عبئًا بدنيًا على الفريق في بعض فترات المباراة وهذا سيكون عامل مهم لصالح مصر وثغرة كبيرة في صفوف بلجيكا.

وشدد بركات : الأهم ليس اللعب فقط بل الطريقة التي سيُدار بها اللقاء، وأرى أن منتخب مصر يحتاج إلى مزيد من التأمين الدفاعي أمام بلجيكا.

واختتم حديثه بتشكيل مقترح، حيث قال: "أفضل أن يبدأ المنتخب بتأمين دفاعي أكبر يضم حمدي فتحي، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، أحمد فتوح، مروان عطية، مهند لاشين، وإمام عاشور، مع وجود محمد صلاح وعمر مرموش في الخط الأمامي، لأن صلاح لن يستطع القيام بأدوار دفاعية كبيرة، وبالتالي يجب دعم الخط الخلفي أمام قوة هجوم بلجيكا.

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