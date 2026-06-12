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إصابة 5 أشخاص في حادث ميكروباص بالأقصر بمنشأة العماري

كتب : محمد محروس

09:47 م 12/06/2026

حادث تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف

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شهدت منطقة منشأة العماري بمدينة الأقصر، اليوم، حادث تصادم سيارة ميكروباص أجرة تعمل على خط طيبة، بعد اصطدامها بأحد الأرصفة أثناء سيرها، وذلك أثناء نقلها 14 راكبًا، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة.

بلاغ وتحرك أمني عاجل

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى التعامل مع المصابين وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم.

نقل المصابين إلى المستشفى

وأسفر الحادث عن إصابة 5 من مستقلي السيارة بإصابات متنوعة، وتم نقلهم إلى مستشفى الأقصر الدولي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وإجراء الفحوصات والاطمئنان على حالتهم الصحية.

التحقيق في ملابسات الحادث

جرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة التي باشرت أعمالها للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

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حادث ميكروباص تصادم سيارة مستشفى الأقصر الدولي

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