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زيلينسكي يعلن التوسع في تجنيد مقاتلين من الخارج

كتب : وكالات

06:03 م 12/06/2026

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة إن أوكرانيا سترفع رواتب العسكريين وستسعى لتجنيد المزيد من المقاتلين من الخارج، في ظل مواجهة الجيش نقصًا في القوى العاملة بعد أربع سنوات من الحرب مع روسيا.

وبحسب وكالة رويترز، أعلنت حكومة زيلينسكي في مايو الماضي، أنها ستدرس التدابير المحتملة لزيادة أعداد الأفراد العسكريين بعد تعثر المحادثات بشأن كيفية إنهاء الحرب مع روسيا.

وأضاف زيلينسكي في خطابه اليوم الجمعة، بعد اجتماعه مع وزراء الحكومة الرئيسيين: "لقد اتفقنا على كيفية زيادة المرونة المالية لدفاعنا ومواصلة تحويل الجيش الأوكراني".
وتابع: "سيوافق مجلس الوزراء على آلية محددة، وينبغي على الحكومة أن تبدأ أولى المدفوعات الجديدة في أقرب وقت ممكن في شهر يونيو".

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