شنت مديرية أمن أسوان حملة أمنية مكبرة بمدخل كوم أمبو قبلي بطريق السحار، استهدفت إحدى البؤر الإجرامية شديدة الخطورة المتورطة في الاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة نارية.

اشتباكات مع العناصر الإجرامية

وخلال محاولة استهداف البؤرة وضبط المتهمين، بادر عدد من العناصر بإطلاق النيران تجاه القوات، ما دفع قوات الأمن للتعامل معهم، وأسفر ذلك عن مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة، من بينهم عنصر يُدعى محمود عليان وشهرته "أبو نقارة".

ضبط أسلحة ومخدرات

وأسفرت الحملة عن ضبط رشاش جرينوف وعدد من الأسلحة النارية والذخائر، بالإضافة إلى كميات من المواد المخدرة شملت الحشيش والشابو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

استمرار الحملات الأمنية

وفي سياق متصل، تواصل مديرية أمن أسوان حملاتها الأمنية المكثفة عبر الأكمنة الثابتة والمتحركة في مختلف المراكز والمدن، لضبط الخارجين عن القانون ومكافحة الجرائم المختلفة.

كما أسفرت الجهود عن ضبط عدد من المخالفين من جنسيات إفريقية لمخالفة شروط الإقامة، إلى جانب تكثيف الحملات المرورية لضبط المخالفات، خاصة مركبات التوك توك غير الملتزمة بخطوط السير أو غير المرخصة.