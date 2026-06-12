نجحت إدارة تموين الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد في ضبط 268 علبة سجائر مجهولة المصدر، خلال حملة تموينية مفاجئة استهدفت عددًا من الأنشطة التجارية، للتأكد من سلامة تداول السلع المعروضة وحماية حقوق المستهلك.

حملة مفاجئة على الأنشطة التجارية

وجاءت الحملة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء، حيث تم المرور على عدد من المحال التجارية بنطاق مركز الفرافرة، لمتابعة الالتزام بالقواعد المنظمة للأسواق.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط كمية من السجائر مجهولة المصدر بلغت 268 علبة، دون وجود أي مستندات أو فواتير تثبت مصدرها أو قانونية تداولها داخل الأسواق.

تحرير محضر والتحفظ على المضبوطات

وأكدت الدكتورة سلوى مصطفى، مدير مديرية التموين بالوادي الجديد، أنه تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات داخل الإدارة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضافت أن الحملة تأتي في إطار جهود ضبط الأسواق ومواجهة تداول السلع مجهولة المصدر، وحماية المستهلك والحفاظ على الصحة العامة، تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظ الوادي الجديد.