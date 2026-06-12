أكد فاروق جعفر نجم الكرة المصرية الأسبق، أن المنتخب المكسيكي استحق الفوز في مباراته الافتتاحية بكأس العالم 2026 ضد جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين، مشيرًا إلى أن هناك تطور كبير شهدته الكرة المكسيكية خلال السنوات الماضية.

وقال فاروق جعفر عبر قناة MBC مصر 2: "الكرة في المكسيك تطورت كثيرًا، وسبق لي التواجد هناك مع منتخب إفريقيا خلال بطولة القارات، والجماهير المكسيكية دائمًا ما تمثل دافعًا كبيرًا للفريق من أجل تقديم أداء قوي وتحقيق الانتصارات.

وأضاف: المكسيك استفادت من عاملي الأرض والجمهور، كما أن منتخب جنوب إفريقيا لم يقدم المستوى المنتظر منه خلال المباراة".

وتطرق للحديث عن منتخب مصر، مؤكدًا أن التشكيل الذي خاض مواجهة البرازيل لن يكون هو نفسه الذي سيبدأ به الفراعنة مشوارهم في البطولة، قائلاً: :" أرى أن التشكيل الذي لعب أمام البرازيل ليس التشكيل الأساسي لمنتخب مصر في كأس العالم، كما أن أسلوب اللعب سيكون مختلفًا خلال المباريات الرسمية".

وأشاد فاروق جعفر بالحارس مصطفى شوبير، قائلاً: كان نجم الشوط الأول أمام البرازيل، بعدما تصدى لأكثر من فرصة محققة وساهم بشكل كبير في الحفاظ على حظوظ المنتخب خلال اللقاء".

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وأشار إلى أن الهدف الذي استقبله المنتخب المصري جاء نتيجة خطأ دفاعي من مهند لاشين، وهي أمور يجب العمل على تصحيحها قبل المباريات الرسمية في المونديال.

وشدد نجم الزمالك الأسبق، على ضرورة معالجة الأخطاء الدفاعية، قائلاً : منتخب مصر يعاني من بعض المشاكل في الخط الخلفي، ويجب الاستفادة من دروس مباراة البرازيل، لأن المباريات تُحسم داخل الملعب وليس بالترشيحات أو الأسماء.

وكشف عن رؤيته الفنية لمواجهة بلجيكا، مؤكدًا أن الأفضل هو الاعتماد على كثافة دفاعية أكبر، وقال: أرى أن اللعب بخمسة مدافعين سيكون الحل الأمثل لتأمين الفريق أمام منتخب قوي مثل بلجيكا، وأتوقع أن يظهر المنتخب المصري بتشكيل مختلف عن الذي خاض مباراة البرازيل.

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