نقلت وكالة رويترز، عن أربعة مصادر مطلعة، أن الإمارات وافقت على الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال المرتبطة بإيران، في إطار ما وصفته بمسار التهدئة الإقليمية.

وأوضح أحد المصادر أن هذه الخطوة جاءت بعد أسابيع من التوترات والهجمات التي طالت بعض دول الخليج خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ووفقا للمصادر، فإن إجمالي الأموال المعنية المتفق عليها يبلغ نحو 20 مليار دولار، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت مقابل وقف الهجمات الإيرانية على الإمارات.

كما أبلغ مصدران إقليميان رويترز بأن الإمارات وافقت على الإفراج عن نحو 10 مليارات دولار، تم بالفعل تسليم أكثر من 3 مليارات دولار منها.

وفي المقابل، لم تتمكن رويترز من التأكد مما إذا كانت هذه الأموال تعود إلى ودائع إماراتية أو إلى حسابات إيرانية مجمدة في النظام المصرفي الإماراتي أو مصادر أخرى.

ونقلت رويترز، عن مسؤول إماراتي قوله إن بلاده تسعى إلى تخفيف حدة التوتر وتعزيز السلام.