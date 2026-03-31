نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية قاصمة لمافيا الاستيلاء على الدعم ومبتزي السلع الاستراتيجية بمحافظة أسوان؛ حيث تمكنت من الكشف عن مخزن "سري" يضم كميات ضخمة من الوقود المجهز للبيع في السوق السوداء، وضبط سلاح ناري وذخائر بحوزة المتهمين.

تحريات دقيقة تكشف وكر التهريب

كانت معلومات وتحريات دقيقة أجراها قطاع الأمن العام، قد كشفت عن نشاط مشبوه لـ "مالك مخزن" و"سائق" بدائرة قسم شرطة أول أسوان. وأفادت التحريات بتخصص المتهمين في تجميع كميات كبيرة من المواد البترولية وحجبها عن التداول الرسمي، تمهيداً لإعادة بيعها بأسعار مرتفعة وتحقيق مكاسب غير مشروعة بعيداً عن الرقابة التموينية.

سلاح آلي و10 أطنان وقود داخل "الفنطاس"

عقب تقنين الإجراءات القانونية، استهدفت مأمورية أمنية مكبرة المخزن المشار إليه، وأسفرت عن ضبط المتهمين. وبتفتيش الموقع، عثرت القوات بحوزة أحدهما على "بندقية آلية" وعدد من الطلقات، كما تم ضبط أكثر من 10 أطنان من المواد البترولية (بنزين وسولار) مخبأة داخل المخزن، بالإضافة إلى سيارة "نصف نقل فنطاس" كانت تُستخدم في عمليات النقل والتهريب.

مفاجأة التحقيقات

بمواجهة المتهمين، اعترفا تفصيلياً بتجميع تلك الكميات بقصد حجبها عن السوق الرسمي. وفجر المتهمون مفاجأة خلال التحقيقات، حيث أقروا بتحصلهم على المواد البترولية من إحدى محطات الوقود بدائرة القسم، بتسهيل ومساعدة من "عامل" بالمحطة. وتحركت القوات على الفور ونجحت في ضبط العامل، الذي اعترف بتورطه في الواقعة طمعاً في التربح المادي السريع.

التحفظ على المضبوطات وإحالة المتهمين للنيابة

تم التحفظ على المخزن، والسيارة المستخدمة، وكميات الوقود المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين الثلاثة. وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بالتحفظ على المواد البترولية وتوريدها لجهات الاختصاص لبيعها بالسعر الرسمي للمواطنين.