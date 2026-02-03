إعلان

مصرع 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين فى انقلاب ميكروباص بأسوان

كتب : مصراوي

05:39 ص 03/02/2026

إسعاف - أرشيفية

أسوان- إيهاب عمران:

لقي 6 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 8 آخرين، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أسوان القاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

تلقى اللواء عبد الله عصر مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم امبو، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل مدينة كوم امبو.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، إذ تمكنت القوات من نقل جثث المتوفين لمشرحة كوم امبو ونقل 8 مصابين إلى مستشفى كوم امبو المركزي.

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق والتي كلفت إدارة البحث بضرورة إجراء التحريات اللازمة حول الحادث.

انقلاب ميكروباص بأسوان انقلاب ميكروباص حادث انقلاب ميكروباص بأسوان أسوان أمن أسوان النيابة العامة الطريق الصحراوي في أسوان

مصرع 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين فى انقلاب ميكروباص بأسوان
