رئيس كوبا يصف أحدث العقوبات الأمريكية بأنها "فاشية"

قال الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل في منشور على منصة "إكس" يوم الجمعة: "الانحطاط الإمبريالي لا حدود له".

وأضاف: "بعد منع أي دولة تحاول تزويد كوبا بالوقود من القيام بذلك، يستهدفون الآن شركة CUPET لتشديد الحصار النفطي أكثر، وفرض تهديدات جديدة على من يتعامل مع الشركة الكوبية".

وأشار الرئيس إلى أن CUPET هي شركة النفط الحكومية الكوبية "كوبتروليو".

وتابع: "نحن نشهد عودة الفاشية في أنقى صورها".

وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت شركة CUPET يوم الخميس ضمن قائمة الشركات والأفراد الخاضعين للعقوبات، في إطار حصار نفطي يهدف إلى زيادة الضغط على الجزيرة.

وفي بيان صدر يوم الجمعة، قالت شركة CUPET إن هذه العقوبات "تهدف إلى التأثير المباشر على سير عملياتنا الطبيعية وتوجيه ضربة لقطاع استراتيجي في البلاد".