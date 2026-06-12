نشرت النجمة ياسمين عبدالعزيز عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورًا جديدة مع النجم أحمد السقا، إذ يجتمعان في فيلم من المقرر طرحه قريبا في دور العرض السينمائي.

الجمهور يعلق على صور السقا وياسمين عبدالعزيز

ياسمين والسقا ظهرا في الصور التي تأتي في إطار الترويج لـ فيلم خلي بالك من نفسك، يمازحان بعضهما البعض بشكل عفوي، ولم تكتب الأولى أي تعليق على الصور.

وانهالت التعليقات على الصور من الجمهور، وبينها: "القمر اللي طل علينا، مستنيين ومتحمسين للفيلم اللي حيرجع للسينما أمجادها وحلاوتها، الحلوين اللي حيكسروا الدنيا من نجاحهم وجمالهم إن شاء الله، الفيلم الأول والأهم والأقوى والأجمل في كل الدنيا بإذن الله مع أجمل نجمين".

فيلم خلي بالك من نفسك

فيلم خلي بالك من نفسك تأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين.

جدير بالذكر أن السقا وياسمين قدما في 2003 مسرحية كده أوكيه بمشاركة النجوم: منى زكي، شريف منير وهاني رمزي.

كانت ياسمين شاركت في السباق الرمضاني المنقضي ببطولة مسلسل وننسى اللي كان، بينما غاب السقا عن تقديم عمل من بطولته واكتفى بالظهور كضيف شرف في الجزء السادس من المداح: أسطورة النهاية مع الفنان حمادة هلال.

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