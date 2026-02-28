إعلان

"ممنوع دخول المتسولين".. لافتة تحذيرية بمدخل قرية "كلح القارة" في أسوان

كتب : إيهاب عمران

12:11 ص 28/02/2026

لافتة بقرية الكلح تمنع دخول المتسولين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسوان - إيهاب عمران:

علق أهالى قرية كلح القارة التابعة لمركز إدفو بمحافظة أسوان، لافتة على مدخل القرية، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، تتضمن عبارة :"ممنوع دخول المتسولين للقرية.. وسيتم تسليم أى متسول أو غريب يُشك فى أمره للجهات الأمنية.. مع تحيات شباب كلح القارة".

جاءت الخطوة بمبادرة من شباب القرية، بهدف الحد من ظاهرة التسول، والحفاظ على الأمن والاستقرار داخل القرية، خاصة خلال شهر رمضان الذي يشهد توافد بعض الغرباء على القرى والمناطق السكنية.

وأكد عدد من الأهالى أن اللافتة تستهدف التصدى لأى سلوكيات سلبية قد تؤثر على أمن المواطنين، مشيرين إلى أن العمل الخيرى ومساعدة المحتاجين يتم من خلال أبناء القرية أنفسهم وبصورة منظمة.

وأوضح الأهالى، أن الهدف من المبادرة هو تعزيز روح التكاتف بين أبناء القرية، والحفاظ على النظام العام، مع التأكيد على احترام القانون والتعاون مع الجهات المعنية فى حال الاشتباه فى أى شخص غريب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

منع دخول المتسولين كلح القارة أمن أسوان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"لا أهتم".. أول تعليق من خوسيه ريبيرو بعد أزمته مع الأهلي
رياضة محلية

"لا أهتم".. أول تعليق من خوسيه ريبيرو بعد أزمته مع الأهلي
الأرصاد تحذر: انخفاض درجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات إلى 9 درجات
أخبار مصر

الأرصاد تحذر: انخفاض درجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات إلى 9 درجات

صلاح دياب: أنا من نادي الملياردرات.. بس المليار بتاعتي ديون
أخبار وتقارير

صلاح دياب: أنا من نادي الملياردرات.. بس المليار بتاعتي ديون
هقطعها حتت ولا من شاف ولا من دري .. ماذا قال "جزار السلام" قاتل جارته بالنهضة
حوادث وقضايا

هقطعها حتت ولا من شاف ولا من دري .. ماذا قال "جزار السلام" قاتل جارته بالنهضة
"خرجت من الحلقة على العيادة".. أول تعليق من رامز جلال بعد حلقة غادة عادل
دراما و تليفزيون

"خرجت من الحلقة على العيادة".. أول تعليق من رامز جلال بعد حلقة غادة عادل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان