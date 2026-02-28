أسوان - إيهاب عمران:

علق أهالى قرية كلح القارة التابعة لمركز إدفو بمحافظة أسوان، لافتة على مدخل القرية، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، تتضمن عبارة :"ممنوع دخول المتسولين للقرية.. وسيتم تسليم أى متسول أو غريب يُشك فى أمره للجهات الأمنية.. مع تحيات شباب كلح القارة".

جاءت الخطوة بمبادرة من شباب القرية، بهدف الحد من ظاهرة التسول، والحفاظ على الأمن والاستقرار داخل القرية، خاصة خلال شهر رمضان الذي يشهد توافد بعض الغرباء على القرى والمناطق السكنية.

وأكد عدد من الأهالى أن اللافتة تستهدف التصدى لأى سلوكيات سلبية قد تؤثر على أمن المواطنين، مشيرين إلى أن العمل الخيرى ومساعدة المحتاجين يتم من خلال أبناء القرية أنفسهم وبصورة منظمة.

وأوضح الأهالى، أن الهدف من المبادرة هو تعزيز روح التكاتف بين أبناء القرية، والحفاظ على النظام العام، مع التأكيد على احترام القانون والتعاون مع الجهات المعنية فى حال الاشتباه فى أى شخص غريب.